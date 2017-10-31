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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش ‌وپرورش کهگیلویه وبویراحمد:

زنگ استکبار ستیزی ۱۳ آبان ماه در مدارس استان نواخته می شود

زنگ استکبار ستیزی ۱۳ آبان ماه در مدارس استان نواخته می شود

یاسوج- معاون پرورشی و فرهنگی آموزش ‌وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: در ۱۳ آبان زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس استان نواخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاء الدین ملک حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری نشستهای بصیرت افزایی و جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزی با موضوعات استکبار ستیزی، جنگ نرم و دشمن شناسی از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در ۱۳ آبان است.

وی بیان داشت: در راستای استفاده و پرورش استعداد دانش آموزان مسئولیت برگزاری مراسم ۱۳ آبان برعهده تشکلهای دانش آموزی است.

ملک حسینی تصریح کرد: همچنین در ۱۳ آبان به صورت نمادین در یکی از مدارس استان برنامه های فرهنگی و هنری اجرایی می شود.

وی افزود: در این روز دانش آموزان و فرهنگیان استان با حضور پرشور خود در راهپیمایی، بار دیگر بر حمایت خود از انقلاب و آرمانهای انقلاب تاکید می کنند.

کد مطلب 4130747

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