زنگ استکبار ستیزی ۱۳ آبان ماه در مدارس استان نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاء الدین ملک حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری نشستهای بصیرت افزایی و جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزی با موضوعات استکبار ستیزی، جنگ نرم و دشمن شناسی از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در ۱۳ آبان است.

وی بیان داشت: در راستای استفاده و پرورش استعداد دانش آموزان مسئولیت برگزاری مراسم ۱۳ آبان برعهده تشکلهای دانش آموزی است.

ملک حسینی تصریح کرد: همچنین در ۱۳ آبان به صورت نمادین در یکی از مدارس استان برنامه های فرهنگی و هنری اجرایی می شود.

وی افزود: در این روز دانش آموزان و فرهنگیان استان با حضور پرشور خود در راهپیمایی، بار دیگر بر حمایت خود از انقلاب و آرمانهای انقلاب تاکید می کنند.