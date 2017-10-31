سپاهان با باشگاه مشکل ندارد/لزوم تلاش بیشتر تیم

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه سه‌شنبه پس از شکست تیمش مقابل پیکان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه شانس‌های بسیاری برای کسب نتیجه داشت، اظهار داشت: تیم ما امروز موقعیت‌های بسیاری برای کسب نتیجه داشت و تلاش داشت که نتیجه این مسابقه را ازآن خود کند بنابراین به مهاجمان خود نیز گفته بودیم که می‌توانند از موقعیت‌های خود استفاده کنند.

وی درباره صحنه گل تیم پیکان در این مسابقه تصریح کرد: درست نمی‌دانم که در آن صحنه بر روی بازیکن تیم ما خطایی صورت گرفت یا خیر اما به هر حال نباید در این دقایق گل دریافت می‌کردیم که متاسفانه این اتفاق صورت گرفت.

سرمربی تیم سپاهان با بیان اینکه بدون شک باید در بازی‌های آینده شرایط بهتری کسب کنیم، افزود: به هر حال چهار دیدار باقی مانده و باید تلاش کنیم که در این بازی‌های باقیمانده، بهترین نتیجه را کسب کنیم تا در پایان نیم‌فصل، وضعیت بهتری را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه نباید دلیل شرایط تیم را کم‌کاری بازیکنان عنوان کرد، افزود: به نظرم بازیکنان در تمرینات شرایط بسیار خوبی دارند و روحیه گلزنی خود را به نمایش می‌گذارند اما به هر حال باید اعتماد به نفس از دست رفته بازیکنان بازگردد.

کرانچار پیرامون مشکلات مالی سپاهان و مقایسه آن با کمک‌های فدراسیون به تیم‌های سرخابی افزود: ما در بخش بازیکنان ایرانی تلاش کردیم که بازیکنان خوب و مناسبی را جذب کنیم اما باید قبول کرد بازیکنانی که در تیم‌های دیگر، میانه جدول بودند، در سپاهان باید برای صدر جدول تلاش کنند.

وی با بیان اینکه بازیکنان با جو روحی سپاهان آشنا نیستند، افزود: باید تلاش کنیم که بازیکنان در جو تیم قرار گیرند و شرایط روحی آنها بهتر شود.

کرانچار پیرامون اعتراضات هواداران بیان کرد: نیازی به اعتراض هواداران نیست زیرا باشگاه ما از نظر مالی هیچ مشکلی برای ما ایجاد نکرده و به نظرم بازیکنان باید پاسخ حمایت‌های باشگاه را بدهند.