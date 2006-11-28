تشکیل کمیته راهبردی بهبود فضای فرهنگی و عمومی دانشگاه آزاد قم / وجود روحیه بی تفاوتی فرهنگی در میان مسئولان دانشگاه ها

حجت الاسلام محمد حسین ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : این کمیته با حضور نماینده، دانشجویان، اساتید، کارکنان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم و با هدف مشارکت تمامی این افراد برای بهینه سازی فضای عمومی و فرهنگی دانشگاه آزاد قم تشکیل می شود.

وی اظهار داشت : فعالیت بیشتر بر روی امور فرهنگی دانشجویان به خصوص پوشش به این معنا نیست که دانشگاه سایر اولویت های دانشگاه و دانشجویان را نادیده می گیرد اما با توجه به این که دانشگاه های کشور و برخی از دانشجویان شئونات دانشگاه را رعایت نمی کنند باید تمرکز بیشتری در این مسئله انجام شود.

رئیس دانشگاه آزاد قم خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با توجه به فضای عمومی شهر مقدس قم، مجاورت با حوزه علمی و مراکز آموزش دینی و فرهنگی و تفکیک برخی از دانشکده ها از وضعیت بسیار مناسبتری نسبت به سایر دانشگاه ها برخوردار است اما در کل جو عمومی دانشگاه ها متولی خاصی ندارد و شاهد بی تفاوتی نسبت به این مسئله در دانشگاه ها هستیم.

ایراندوست تاکید کرد : همانطور که رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها چندی پیش به این مسئله اشاره کردند، متاسفانه وضعیت برخی از دانشگاه ها و دانشجویان به خصوص در بحث پوشش آنها مناسب نیست و روحیه بی تفاوتی در میان مسئولان و روسای دانشگاه ها به وجود آمده است.