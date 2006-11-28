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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

در آستانه حضور در بازیهای آسیایی دوحه ؛

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال/ حضور سلیمانی در جمع ملی پوشان و منتفی شدن اردوی کیش

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال/ حضور سلیمانی در جمع ملی پوشان و منتفی شدن اردوی کیش

دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی دوحه قطر از روز گذشته با حضور 15 بازیکن آغاز شد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی والیبال پس از بازگشت از رقابتهای جهانی ژاپن و پشت سر گذاشتن 2 روز استراحت ، تمرینات خود را از روز گذشته برای حضور در بازیهای آسیایی قطرآغاز کرد. با توجه به آمادگی حضور در مسابقات جهانی ، تمرینات بدنسازی، کارهای کم فشاربا وزنه و کار با توپ بخش های مختلف تمرین روز اول را تشکیل می داد.

در کنار 14 ملی پوش اعزامی به ژاپن ، محمد سلیمانی نیز به دعوت مربیان تیم ملی از روز دوشنبه در تمرینات شرکت کرد و آمادگی خوبی را نیز از خود نشان داد. احتمال اینکه سلیمانی درترکیب تیم اعزامی به دوحه قرارگیرد نیز زیاد است.

قرار بود تیم ملی والیبال 3 روز را نیز درکیش تمرین کند که این برنامه  نیز منتفی شد. تیم ملی والیبال 17 آذرماه به دوحه سفر می کند.

کد مطلب 413278

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