آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال/ حضور سلیمانی در جمع ملی پوشان و منتفی شدن اردوی کیش

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی والیبال پس از بازگشت از رقابتهای جهانی ژاپن و پشت سر گذاشتن 2 روز استراحت ، تمرینات خود را از روز گذشته برای حضور در بازیهای آسیایی قطرآغاز کرد. با توجه به آمادگی حضور در مسابقات جهانی ، تمرینات بدنسازی، کارهای کم فشاربا وزنه و کار با توپ بخش های مختلف تمرین روز اول را تشکیل می داد.

در کنار 14 ملی پوش اعزامی به ژاپن ، محمد سلیمانی نیز به دعوت مربیان تیم ملی از روز دوشنبه در تمرینات شرکت کرد و آمادگی خوبی را نیز از خود نشان داد. احتمال اینکه سلیمانی درترکیب تیم اعزامی به دوحه قرارگیرد نیز زیاد است.

قرار بود تیم ملی والیبال 3 روز را نیز درکیش تمرین کند که این برنامه نیز منتفی شد. تیم ملی والیبال 17 آذرماه به دوحه سفر می کند.