به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی در سخنانی با اشاره به اینکه هرچه به روزهای اصلی اربعین نزدیک می شویم حجم تردد ها بالا می رود، اظهار داشت: در محورهای منتهی به مرزها ترافیک پرحجمی داریم.

وی با بیان اینکه در مسیر ایلام به مهران، مشکلات زیرساختی و تعریض جاده که اتمام نیافته، بر گره های ترافیکی و کندی حرکت اضافه می کند، از رانندگان خواست با دقت در این مسیر حرکت کنند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا با تاکید بر اینکه در شهر مهران ظرفیت پارکینگ ها رو به تکمیل است و امکان ورود خودرو به شهر نیست و مردم باید از پارکینگ های حاشیه شهر استفاده کنند، افزود: در پایانه برکت، ناوگان های مورد نیاز پیش بینی شده و امکان حمل و نقل عمومی وجود دارد.