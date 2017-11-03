یعقوب مرادی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین نیازهای زائران اربعین آب و برق است و وزارت نیرو در راستای تامین این نیازها از دو سال گذشته ستادی را با مدیریت وزیر نیرو تشکیل داده است، اظهار داشت: نیازهای اصلی در مسیر تردد زائران، در پایانه های مرزی و در عراق در حوزه برق، آب و شبکه آب و فاضلاب احصاء و جمع بندی شد.

وی با بیان اینکه در خوزستان آب رسانی ثابت به طول ۱۲ کیلومتر در پایانه های مرزی داشتیم، تصریح کرد: امسال از بستان تا چذابه را به صورت جهادی در مدت ۲.۵ ماه آب رسانی کردیم و آب شرب و بهداشتی و کاملا استاندارد در همه موکب ها وجود دارد.

مشاور وزیر نیرو همچنین از استقرار حمام های بهداشتی در مرزها خبر داد و گفت: دستگاه هایی برای تولید آب بسته بندی از سال گذشته آماده کردیم، این دستگاه ها روزانه ۱۰۰ هزار لیوان تولید آب دارد.

مرادی با اشاره به اینکه روشنایی پارکینگ هایی که وسعت آنها به ۶۰۰ هکتار می رسد، تامین شده است، افزود: همچنین روشنایی مسیرهای منتهی به مرزها را تامین کرده ایم و زائران می توانند شبانه نیز حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکلی که در مرز مهران داریم، این است که تا ۲۰ کیلومتری داخل خاک عراق هیچ امکاناتی فراهم نیست، افزود: در این مسیر به وسیله ۳۰ تانکر به زائران آب رسانی می کنیم.

مشاور وزیر نیرو یادآور شد: در داخل عراق هم ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ واحد حمام را در نجف و کربلا مستقر کرده ایم.