سفر به کربلا با ویزای جعلی جایز نیست

آیت‌الله سید رضا حسینی مازندرانی، مسئول حوزه علمیه امام حسین(ع) با حضور درغرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها خطاب به زائرین اربعین گفت: رفتن به کربلا با ویزای جعلی شرعاً جایز نیست و واجب است که زائرین از طریق قانونی به کربلا سفر کنند. ممکن است این سفر غیرقانونی موجب شود که افراد در کشور عراق دچار مشکل شوند و یا به زندان انداخته شوند که امام حسین (ع) هرگز به این ماجرا راضی نیست.

وی افزود: همه شخصی توفیق زیارت امام حسین ِ(ع) را ندارد و این زیارت همانند زیارت خانه خدا است. سفر به کربلا مانند سفر به حج، عمر آدم را زیاد و به مال فرد برکت می‌دهد. فردی که قصد زیارت امام حسین (ع) را می‌کند، در همان ابتدا باید عارف به حق آن حضرت باشد؛ یعنی فضائل این امام بزرگ را بشناسد و بعد قصد زیارت کند و بداند که امام حسین (ع) برای چه قیام کرد. همچنین باید به دستورات آن حضرت عمل کند؛ نه اینکه خدای ناکرده زیارت برود ولی به دستورات آن حضرت عمل نکند.

تولیت مدرسه علمیه شهرری در پایان تصریح کرد: همانطور که زائر خانه خدا پس از سفر به کربلا، گناهانش پاک می‌شود، زائر اباعبدالله هم بعد از سفر به کربلا، گناهش ریخته می‌شود. همچنین با رفتن به زیارت امام حسین (ع)، حاجات انسان برآورده می‌شود. البته همه این اتفاقات به شرط آن است که دیگر فرد گناه نکند و به دستورات امام حسین (ع) هم عمل کند. این شخص هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی دارد.