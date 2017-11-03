به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت:۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی برگی زرین و مقطعی حساس و پرخاطره است.

وی ادامه داد: در تاریخ معاصر ما روزی به این اهمیت و بزرگی کمتر به یاد داشته باشیم، به طورقطع ملت بزرگ و با بصرت ایران با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، به سخنان ابلهانه رئیس‌جمهور تازه آمریکا پاسخی کوبنده و انقلابی خواهند داد.

لطفی افزود: تاریخ مملو از خباثت و خیانت رژیم آمریکا علیه ملت ایران است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به فتنه‌گری و ماجراجویی علیه نهضت اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی مشغول بودند.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: سیزده آبان روز تسخیر لانه جاسوسی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران همواره تقابل حق و باطل بوده است.

وی گفت: سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام فتح شد و به تعبیر زیبای امام راحل انقلاب بزرگ‌تر رخ داد و این پیروزی تحول عظیمی در داخل و در خاورمیانه و در سطح جهان در جهت آشکار ساختن ماهیت پنهان‌شده زمامداران واشنگتن و گردانندگان سیاست خارجی آمریکا به وقوع پیوست.

وی با اشاره به مشکلات کشور، گفت: دولت موظف است پیرامون شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اجرای آن به ملت گزارش ارائه دهد، ۷ ماه از سال گذشته است و به‌سرعت برق و ماه‌های بعد نیز می‌گذرد و سال قبل نیز نامی در همین ارتباط داشت.

لطفی بیان داشت: واقعیت است که برجام هیچ‌گونه نفعی برای ایران نداشته و در آینده هم نخواهد داشت، دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو برجام مؤثر در تحریم‌ها یا وضع تحریم‌ها تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد.