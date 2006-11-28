مشاور ارشد رایس استعفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،" فیلیپ زلیکو" 52 ساله به عنوان مشاور"کاندولیزا رایس" از سال 2005، شغل خود را به عنوان مشکل گشای دیپلماتیک توصیف می کند که با برخی دشوارترین امور که دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا با آن روبرو بوده، سر و کار داشته است.

بر اساس کتاب "دولت حاشا" نوشته "باب وودوارد" گزارشگر واشنگتن پست، وی چندین سفر به عراق داشته و سندهای محرمانه ای را برای رایس نوشته و هشدار داده که اگر آمریکا با یک طرح بازسازی منسجم برای عراق ظاهر نشود؛ به سوی فاجعه حرکت

می کند.

وی در نامه استعفای خود به رایس، که یک کپی از آن به دست خبرگزاری فرانسه رسیده، دلایل شخصی و خانوادگی را برای تمایل خود در جهت بازگشت به شغل قبلی خود به عنوان استاد تاریخ در دانشگاه ویرجینیا مطرح کرده است.

وی در نامه خود ضمن قدردانی از رایس آورده است : من با تاسف بسیار این تصمیم را می گیرم.

زلیکو نقش مهمی را در تصمیم گیریهای رایس برای انعقاد قرارداد انرژی هسته ای با هند و پیشنهاد گفتگوهای هسته ای مشترک با ایران به رهبری اروپا ایفا کرد.

رایس نیز روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد:" فیلیپ دوست نزدیکی است و ما به استفاده از این دوستی طی سالهای آتی ادامه خواهیم داد. من از خدمت رسانی فداکارانه فیلیپ درطول این مدت از تغییر تاریخ قدردانی می کنم."