آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست/۱۳آبان بزرگترین رویدادعلیه استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوای الهی گفت: تقوا بهترین سپر است و با تقوا همه مشکلات زندگی را حل کنیم و معیار و ملاک در حل مشکلات زندگی تقوا است.

وی اشاره ای نیز به دیدار اخیر رئیس جمهور روسیه با مقام معظم رهبری داشت و آن را از چند جنبه قابل بررسی و تحلیل دانست.

امام جمعه کرمانشاه افزود: رهبری در این دیدار تجربه همکاری ۲ کشور ایران و روسیه در مورد مسائل سوریه و مبارزه با داعش را الگوی خوبی برای همکاری بعدی در حوزه هایی چون حوزه های اقتصادی، مبادلات تجاری و... و. دانستند.

وی افزود: رهبری در این دیدار با توجه به ظرفیت های بالای دو کشور خواستار مقابله با زیاده خواهی ها آمریکا در منطقه شد

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: ایشان در دیدار فوق فرمودند، مقاومت و ایستادگی ایران و روسیه باعث شده کشورهای غربی لحن خاضعانه تری پیش گیرند.

آیت‌الله علما اشاره ای به مناسبت‌های هفته پیش رو داشت و گفت: روز ۱۳ آبان مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۵۸ است.

وی افزود: این روز یادآور قیام دانش آموزان متعهد ایران اسلامی علیه استکبار است و از آن می توان به عنوان بزرگترین رویداد تاریخی در سرشکستگی استکبار جهانی یاد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: دانش آموزا ایرانی همواره از اقشار متعهد و آگاه هستند و هیچ گاه در مقابل ظلم، سلطه طلبی استکبار و زورگویی همانگونه که در گذشته کوتاه نیامده اند، کوتاه نمی‌آیند.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور خوی شیطان صفت آمریکا است، تاکید و خاطرنشان کرد: بازتاب رویداد ۱۳ آبان همواره در تاریخ ماندگار می‌ماند.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به کارشکنی های آمریکا در زمینه تحریم ها و برجام، تاکید کرد: خوی شیطان صفت آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نبوده و نیست.

وی یادآور شد: امام راحل به درستی در سال اول انقلاب تشخیص داد که امریکا شیطان بزرگ است و تسخیر سفارت لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامید و به ما آموخت هیچگاه به آمریکا اعتماد نکنیم.

وی در ادامه گفت: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و مقاومت است و در چنین روزی حضرت امام ره در سال ۴۳، به خاطر مبارزه با ظلم و ستم به ترکیه تبعید، لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشگاهیان تسخیر و ماموران ستم شاهی در سال ۵۷ به دانش آموزان حمله ور شدند.

امام جمعه کرمانشاه به دیدار پوتین رییس جمهوری روسیه با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود:

او همچنین به دیدار مقام معظم رهبری با دانش آموزان کشور اشاره کرد و گفت. مقام معظم رهبری در این دیدار به دانش آموزان تاکید کردند حتما فضای معنوی و خلوص را در درس و زندگی خود وارد کنند تا همیشه موفق باشند.

آیت الله علما اشاره ای نیز به دیدار مقام معظم رهبری با دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز داشت و گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر مقاومت و ایستادگی دانش آموزان در مقابل استکبار تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: رهبر انقلاب خطاب به دانش آموزان تاکید کردند، آمرکا همواره دشمن ما بوده و هیچ گاه قابل اعتماد نبوده و نیست و نباید به او اعتماد کرد.

وی بر اتحاد ایران اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: شعارها و فریادهای ما در روز ۱۳ آبان یک سلاح موثر در مقابله با دشمن است و اتحاد و همبستگی بین ملت را نشان می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت حضور در اجتماع بزرگ اربعین تاکید کرد: امام حسین(ع) با قیام عاشورا به ما درس ایستادگی داد و با توجه به بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب ما باید همواره در مقابل استکبار بایستیم و اربعین و ۱۳ آبان نیز به همی معناست.