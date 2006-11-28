کشف آنزیم تولید کننده آنتی بیوتیک در جو

به گزارش خبرگزاری مهر، این آنزیم موسوم به «ساد2» به وسیله محققانی از پارک تحقیقاتی نورویچ و به سرپرستی پروفسور آن اوسبرون در مرکز جان اینز نورویچ کشف شده است.

این محققان دریافتند که آنزیم کشف شده به تولید نوعی ماده شیمیایی کمک می کند که گیاه را در برابر بیماری های قارچی و واگیردار مقاوم می سازد.

به گفته محققان این کشف مهم، آنزیم « ساد2» از خانواده قدیمی آنزیم هایی تکامل یافته که طی میلیون ها سال بدون تغییر باقی مانده است.

براساس گزارش شین هوا، تمامی آنزیم های دیگر در این خانواده در تولید چربی های حیاتی موسوم به «استرول» ها همچون کلسترول در انسان ها نقش دارند.

به گفته دانشمندان، بسیاری از گیاهان مواد شیمیایی را موسوم به « تولیدات طبیعی » تولید می کنند که برای رشد گیاه حیاتی نبوده با این حال عملکردی دارند که طی آن از گیاه در برابر بیماری های تهدید کننده گیاهی محافظت می کند.