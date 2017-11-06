۱۱۵رام قطار آماده سرویس دهی به زائران اربعین در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد زادخور در نشست صبح دوشنبه خود با خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه رام قطار آماده سرویس دهی به زائران اربعین در استان سمنان است، بیان داشت: ۷۰ رام قطار شامل قطارهای مسافربری معمول مسیر جنوب و ۴۵ قطار فوق العاده از سایر شهرستان های کشور در حوزه استحفاظی راه آهن شمالشرق (۱) شاهرود، آماده سرویس دهی به زائران اربعین حسینی(ع) است.

وی افزود: بسیاری از زائران و راهپیمایان اربعین حسینی با انتخاب قطار از ایستگاه های راه آهن شاهرود، دامغان و سمنان به سمت کربلای معلی مسافرت خود را آغاز کرده اند.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱)، گفت: بر اساس تمهیدات به عمل آمده توسط مسئولان ارشد راه آهن تعداد ۲۲۱ هزار صندلی قطار برای جابجایی زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده که به سمت ایستگاه راه آهن شلمچه و بالعکس پیش بینی شده است.

زادخور با بیان اینکه حجم ظرفیتی مسافران اربعین نسبت به سال گذشته افزایش ۲۱ درصدی را نشان می دهد، تاکید کرد: ایمنی، تسریع و آیودگی در سفر و همچنان دسترسی در زمره مزیت های راه آهن و حمل و نقل ریلی است.