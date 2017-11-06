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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

تولیت آستان قدس رضوی با نماینده رهبرمعظم انقلاب درعراق دیدار کرد

تولیت آستان قدس رضوی با نماینده رهبرمعظم انقلاب درعراق دیدار کرد

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی با نماینده مقام معظم رهبری در عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه با نماینده مقام معظم رهبری در عراق دیدار و گفتگو کرد. 

حجت الاسلام سید مجتبی حسینی در این دیدار از خدمت رسانی آستان قدس رضوی به زائران اربعین در شهر سامرا قدردانی کرد.

کد مطلب 4136632

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