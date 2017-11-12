به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حتماً میدانید حقبیمه شخص ثالث خیلی هم ارزان نیست و پرداخت یکجا و نقد آن میتواند فشار زیادی را به مشتری وارد کند. خرید بیمه ثالث قسطی به دلیل بالا بودن قیمت بیمه بسیار محبوب است. خرید قسطی، این امکان را برای شما فراهم میکند که اگر توانایی پرداخت یکجا و نقدی بیمهنامه خود را ندارید، بتوانید با پیشپرداخت اندکی از حقبیمه، بیمهنامه خود را خریداری کنید و باقی آن را طی چند قسط پرداخت کنید.
بیمهبازار تصمیم گرفته با توجه به تقاضای شما مشتریان عزیز، اقدام به راهاندازی خرید قسطی بیمه ثالث از طریق وبسایت بیمهبازار کند تا پرداخت حقبیمه برای شما آسانتر شود. از این به بعد شما مشتریان بیمهبازار، میتوانید بیمه شخص ثالث خود را بهصورت قسطی خریداری کنید؛ اگر قبل از ساعت ۳ ظهر خرید خود را ثبت کنید، بیمهنامه همان روز با ارسال رایگان به دستتان خواهد رسید.
چطور از بیمهبازار بیمه ثالث قسطی بخریم؟
با خرید قسطی بیمه شخص ثالث ۳۰ درصد حق بیمه را در ابتدا و باقیمانده آن را در چکهای ۲ و ۴ ماهه پرداخت میکنید. در روش پرداخت قسطی نیازی به پرداخت مبلغ بیشتر نسبت به خرید نقدی نیست.
کافی است به وبسایت بیمهبازار مراجعه و اطلاعات خودرو خود را وارد کنید. سپس پیشنهادهای مختلف را در صفحه مقایسه شرکتهای بیمه مشاهده میکنید. از بین دو گزینه نقدی یا اقساط یکی را انتخاب کرده و اطلاعات صدور را ثبت نمایید و مبلغ نقدی را آنلاین پرداخت نمایید. زمانی که پیک بیمهبازار نزد شما آمد، بیمهنامه قبلی خود را به همراه دو چک باقیمانده تحویل خواهید داد و بیمهنامه جدید خود را تحویل میگیرید.
تضمین بهترین قیمت بیمه با بیمهبازار
برای انتخاب و خرید بیمه لازم است اطلاعات و مشخصات و قیمتهای هر شرکت را با یکدیگر مقایسه کنید تا بتوانید بیمه موردنظر خود را انتخاب کنید و بخرید! این کار معمولاً زمانبر و دشوار است. خوب است بدانیم، حتی نمایندگان بیمه یک شرکت همبسته به حجمکاری و پرتفوی بیمهای مختلف، قیمتهای متفاوتی ارائه میدهند. اینجاست که انتخاب بیمه با مناسبترین قیمت سختتر میشود!
بیمهبازار با دریافت بهترین قیمتها از نمایندگان بیمه، تضمین میکند که قیمتهای ارائهشده در سایت ارزانترین و دقیقترین قیمتها نسبت به سایر مراجع قیمتدهی بیمه است و اگر در جایی دیگر قیمتی کمتر از بیمه بازار پیدا کردید با ارسال «درخواست استفاده از ضمانت بهترین قیمت» اختلاف قیمت آن را کامل دریافت کنید.
بیمهبازار سامانه مقایسه و فروش آنلاین انواع بیمههای شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتشسوزی و بیمه عمر است که با امکان مقایسه شرایط شرکتهای مختلف، انتخاب بهترین بیمه را برای شما مشتریان عزیز فراهم میکند. برای مقایسه و خرید بیمه و یا ثبت یادآور تمدید بیمهنامه، به سایت بیمهبازار به آدرس https://bimebazar.ir مراجعه کنید.
نظر شما