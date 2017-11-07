خبرگزاری مهر- گروه استانها: در بسته خبری اربعین آخرین رویدادهای مرتبط با پیادهروی اربعین را مرور خواهیم کرد، مواردی از قبیل آخرین آمار صدور ویزا، ارائه خدمات به زائران، روند برگشت زائران و اعمال محدودیتهای ترافیکی، تأمین امنیت مرزها و برخی از اخبار مرزهای کشور برای تردد در ایام اربعین.
صدور ویزا و تردد زائران
روز سهشنبه در حالی آخرین روز برای دریافت ویزا اعلام شده بود که رئیس ستاد مرکزی اربعین از صدور ویزا برای دو میلیون و ۳۲۰ هزار زائر اربعین خبر داد و گفت: تا ساعت ۲۴ شب گذشته حدود یکمیلیون و ۹۰۰ هزار زائر از کشور خارج شدند. از اول ماه صفر تا ساعت ۲۴ شب گذشته نیز حدود ۵۰۰ هزار نفر از زائران به کشور وارد شدند که این آمار صبح سهشنبه به حدود ۵۵۰ هزار نفر رسیده است و البته تا شب سه شنبه به رقم ۷۰۰ هزار نفر هم رسید.
به گفته حسین ذوالفقاری سال گذشته دو میلیون و ۵۰ هزار ویزا برای زائران اربعین صادر شد که این تعداد صدور ویزا امسال به دو میلیون و ۳۲۰ هزار مورد رسیده است. حدود یکمیلیون نفر از طریق سازمان حج و زیارت بیمهشدهاند و برخی شرکتهای دیگر هم تعدادی از زائران را بیمه کردهاند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در خصوص مذاکرات با طرف عراقی برای لغو ویزای اربعین از سال آینده خاطرنشان کرد: این موضوع همواره موردبحث بوده اما طرف عراقی اعلام کرده که زیرساختهای آنان گنجایش ظرفیت بالای ورود زائر را ندارد. این مسئله بستگی به تصمیم مسئولان عراقی دارد. ما آمادگی انجام کار را داریم اما تا زمانی که زیرساختها آماده نشود مشکلات وجود دارد.
بیش از صد هزار نفر از زائران بدون ویزا در مرز مهران حضور یافته بودند که عودت داده شدندذوالفقاری در مورد آمار افراد بدون ویزا که به مرزها مراجعه کردهاند گفت: بیش از صد هزار نفر از زائران بدون ویزا در مرز مهران حضور یافته بودند که عودت داده شدند. همچنین اطلاعرسانی کردیم تا کسانی که اقدام به ورود غیرمجاز میکنند آسیب نبینند و اقداماتی صورت گرفت تا قاچاق برها در این زمینه مشکلی ایجاد نکنند.
روز سهشنبه فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از وضعیت مرز مهران بازدید کرد. سرلشگر عبدالرحیم موسوی از تردد زوار اربعین در امنیت کامل خبر داد و گفت: امنیت کامل در مرزها برقرار است و مشکلی مشاهده نمیشود.
وی همچنین اقدامات نیروهای مسلح در مرز مهران را قابلتقدیر دانست و تردد زوار نسبت به سالهای گذشته را بهتر ارزیابی کرد.
سرلشگر عبدالرحیم موسوی یادآور شد: کارهای بزرگی در اربعین انجامگرفته که جای تقدیر و تشکر دارد و باید زیرساختها در استان ایلام و بهخصوص مهران توسعه یابد. امسال ارتش بهصورت گستردهتر وارد میدان شد و اقداماتی را انجام داد که ازجمله آن میتوان به رسیدگی به مصدومان، ایجاد بیمارستان و آشپزخانه و مساعدت در بخش جابجایی اشاره کرد.
۱۱۰ هزار زائر هوایی وارد عراق شدند
و اما روز سهشنبه پانزدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین هم برگزار شد که بعد از پایان جلسه سخنگوی ستاد اربعین از جزئیات آن سخن گفت. شهریار حیدری اعلام کرد: سه محور بهصورت ویژه برنامهریزیشده است، نخست آمادگی کمیته حملونقل برای جابهجایی زوار، که مسئولان برآوردی داشتند از تعداد ناوگان و اعلام کردند مشکلی نداریم. دوم موضوع اسکان و تغذیه است که مسئولان اعلام کردند برای هر زائر حداقل یک وعدهغذا در برگشت پیشبینیشده است و سومین محور آمادگی عوامل انتظامی است که مسئولان کمیته انتظامی اعلام کردند به تعداد کافی نیرو در ورودیها بهصورت شبانهروزی وجود دارد.
وی آماری هم از وضعیت تردد زوار داد. به گفته سخنگوی ستاد مرکزی اربعین تا صبح روز سهشنبه ۲ میلیون و ۵۰ هزار زائر از طریق مرزهای زمینی و ۱۱۰ هزار زائر از طریق مرز هوایی وارد کشور عراق شدهاند و از دو روز گذشته روند بازگشت و رفت زائران یا برابر است یا در برخی مرزها آمار بازگشت زائران بیشتر شده است.
دلیل امنیتی باز نشدن خسروی
دلایل باز نشدن مرز خسروی هم از دیگر مسائلی بود که ذوالفقاری به آن اشاره کرد و گفت: جلساتی با مسئولان عراقی در مورد بازگشایی مرز خسروی داشتیم و مسئولان عراقی اعلام آمادگی کردهاند مسیر را آماده کنند، بعد از چند مرحله توافق نتیجه این بود که مرز خسروی فعال شود. اما یکباره طرف مقابل اعلام کرد که مقامات بالاتر گفتهاند ترددی از این مرز صورت نگیرد، ما رایزنی زیادی انجام دادیم. برخی دیگر از مسئولان کشورمان و سفیر ایران در عراق هم اقدامات قابلتوجهی انجام داد.
ذوالفقاری به دیگر مباحث مطرحشده در مورد مرز خسروی هم واکنش نشان داد و گفت: البته شایعاتی در این زمینه مطرح شد مبنی بر اینکه گفتهشده به ازای هر زائری که از مرز خسروی عبور کند ما ۵ هزار تومان بهطرف عراقی بدهیم که این موضوع صحت ندارد، در نهایت طرف عراقی اعلام کرد شرایط بهگونهای بوده که امکان تردد از مرز خسروی وجود ندارد. ما منتظریم جلسات دیگری برگزار شود. امیدواریم ملاحظات دولت عراق برطرف شود و بتوانیم این مسیر را در طول سال برای رفتوآمد زائران باز کنیم.
وی افزود: برداشت ما این است که دلیل طرف عراقی برای عدم بازگشایی مرز خسروی موضوع امنیتی بوده زیرا عراقیها در استان الانبار در حال درگیری با پایگاههای تکفیری هستند و برخی از گروههای تکفیری در این مناطق پراکندهشدهاند و مسئولان عراقی نخواستند امنیت زائران ما را به خطر بیندازند.
برنامهریزی برای بازگشت زائران
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا هم روز سهشنبه گفته است: شاهد بازگشت زائران حسینی هستیم و آماده میشویم تا سازوکار بازگشت را فراهم میکنیم موج بازگشت زائران در یک بازه زمانی کوتاه انجام میشود و باید این موج را بهدرستی هدایت کنیم.
سردار موسی امیری از نهایی شدن طرح ترافیکی بازگشت زائران هم خبر داد و افزود: وضعیت اتوبوسهای مرزی و برونشهری مشخص است و بهاندازه کافی ناوگان دپو شده تا بهمحض ورود، زائران بتوانند اتوبوسهای خود را پیدا کنند.
به گفته وی دو روزی که ترافیک زائران در اوج است، محور مهران به ایلام یکطرفه میشود و تردد در جاده ملکشاهی برقرار میشود اما تنها خواهش جدی ما این است که با توجه به خستگی زوار از عجله و شتاب در رانندگی خودداری شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین هم از افزایش آمار برگشت زائران از دو روز قبل خبر داده و گفته است:از روز گذشته آمار برگشت زائران اربعین نسبت به آمار رفت افزایشیافته است. این امر نشاندهنده آن است که بهتدریج تردد زائران در حال رفت بهروزهای پایانی خود میرسد و در روزهای آتی با برگشت حجم بیشتری از زائران اربعین مواجه میشویم.
تأکیدداریم که تمهیدات لازم برای حداکثر ورود در حوزه اسکان، تغذیه و حملونقل پیشبینی شودحسین ذوالفقاری افزود: تأکیدداریم که تمهیدات لازم برای حداکثر ورود در حوزه اسکان، تغذیه و حملونقل پیشبینی شود، همچنین در حوزه بهداشت و درمان، قرنطینه و کنترلهای بهداشتی تشدید خواهد شد. نسبت به تأمین وسایل حملونقل عمومی در مرزها برای جابجایی زائران از استقرار ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران هم اقدام شده است.
ذوالفقاری همچنین با یادآوری اینکه شرایط اسکان نیز در مرزها تأمینشده است از تدارک زیرساختهای لازم برای بازگشت زائران خبر داد و گفت: از زائران میخواهیم که برای برگشت عجله نکنند و همانطور که رفت زائران مدیریتشده بود و مطابق نمودارها رفت زائران از یک نظم بیشتری نسبت به سال قبل برخوردار بود، در برگشت هم اگر این اتفاق بیفتد میتواند کمک کند مشکلات کمتری داشته باشیم.
سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور هم بر لزوم اجرای طرح جامع ترافیکی ویژه بازگشت زائران به کشور تأکید کرد و گفت: امنیت ترافیکی و خروج زائران از مرز مهمترین اولویتهای پلیس در ادامه مأموریت اربعین است.
بازگشت ۷۰۰ هزار زائر اربعین
جانشین معاون هماهنگکننده ناجا هم صبح سهشنبه از بازگشت ۵۰۰ هزار زائر اربعین به کشور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از دو میلیون نفر از مرزهای کشور خارجشدهاند.
به گفته سردار محسن فتحی زاده روز گذشته ۱۰۷ هزار زائر از مرزها خروج داشتهاند که نیمی از تردد زوار اربعین حسینی در مرز مهران صورت میگیرد و تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت زوار توسط ردههای مختلف انتظامی اندیشیده شده است.
در ساعات پایانی شب سهشنبه اما سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا گفت: تاکنون ۷۰۰ هزار زائر اربعین وارد کشور شدهاند.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین هم با تشریح جزئیات ورود زائران به کشور گفت: روز دوشنبه در مرز مهران ۴۱ هزار زائر خارج و ۴۵ هزار زائر وارد کشور شدهاند، در مرز شلمچه نیز وضعیت به همین شکل بوده است و آمار خروج زوار نسبت به ورود آنها به کشور کاهشیافته است و این آمار حکایت از بازگشت زائران به کشور دارد.
افزایش تردد در ۲۴ ساعت گذشته
آنطور که کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور گفته است با افزایش ترددها در ۲۴ ساعته گذشته استان ایلام با ۸۱ درصد افزایش تردد بیشترین تردد را در کشور داشته است این آمار در استان کرمانشاه ۲۷ درصد و در خوزستان ۹درصد بوده است.
به گفته حسین اعتضادی با توجه دریافت تصاویر زنده از دوربینها و گزارش دریافتی از راهداری در قالب گشتهای راهداری در مسیرهای مواصلاتی و همچنین اطلاعات دریافتی از ترددشمارهای برخط در محورهای منتهی به شلمچه، مهران و چذابه، روز سهشنبه در محور ایلام به سمت مهران و همچنین محور خرمشهر به سمت شلمچه در برخی از مقاطع شاهد ترافیک نیمه سنگین بودیم.
به گفته وی هموطنان میتوانند برای مشاهده تصاویر دوربین راهها بهصورت زنده به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا انتقاد و پیشنهادی در مورد راهها را به سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱ ارسال کنند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم گفته است: ترافیک در محورهای منتهی به مرزهای شلمچه، مهران و چذابه پرحجم ولی روان است و در هر دو مسیر رفتوبرگشت ایلام به مهران شاهد ترافیکی پرحجم ولی روان هستیم.
در صورت لزوم مسیر مهران به ایلام یکطرفه خواهد شدبه گفته سرهنگ نادر رحمانی همین وضعیت در مرزهای جنوبی نیز مشاهده میشود، مسیر سوسنگرد- بستان - چذابه و همچنین اهواز - خرمشهر و شلمچه دارای ترافیک پرحجم ولی روان است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: با توجه به اینکه به روز اربعین نزدیک میشویم و بعدازآن شاهد بار ترافیکی برای برگشت زائران هستیم؛ تمهیدات لازم توسط پلیس راهور ناجا در نظر گرفتهشده است. در صورت لزوم مسیر مهران به ایلام یکطرفه خواهد شد. مدیریت زمان سفر از سوی زائران ضرورت دارد، این مدیریت باید بهگونهای باشد که همانگونه که در هنگام رفت شاهد گره ترافیکی نبودهایم در زمان برگشت نیز این مورد مشاهده نشود.
گمشدن بیش از ۲۵۰ گذرنامه
و اما مشکلات زوار اربعین به برگرداندن زائران بدون ویزا خلاصه نشد تا روز سه شنبه افراد و مدارک گمشده به سر خط اخبار بیاید.
میر مسعود حسینیان سرکنسول ایران در عراق پیادهروی اربعین امسال را بسیار منظمتر از سال گذشته ارزیابی کرد و گفت: مهمترین مشکلی که داریم بحث گمشدگان است، از زائران درخواست میکنم اگر به موکبی وارد میشوند مشخصات و آدرس آن را بگیرند.
حسینیان با بیان اینکه فشار سنگینی روی همکاران من برای رفع مشکلات این حوزه است، تصریح کرد: بیش از ۲۵۰ گذرنامه زائران گمشده که مجبوریم برای آنها برگه عبور صادر کنیم.
سفر بدون وثیقه ۵۰ هزار دانشجوی مشمول سربازی به عراق
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا هم از سفر بدون وثیقه قریب به ۵۰ هزارتو از دانشجویان به عراق با ضمانت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: امسال در توافقی که با دانشگاهها و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها داشتیم مقرر شد تا دانشجویان امکان سفر بدون وثیقه به کشور عراق را با ضمانت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها به دست بیاورند که در همین راستا ضمانت خروج برای تعدادی از دانشجویان برای سفر به کشور عراق و حضور در راهپیمایی اربعین فراهم شد.
سردار ابراهیم کریمی با یادآوری اینکه این افراد میبایست در موعد مقرر به کشور بازگردند تأکید کرد که سرعت طی مراحل اداری برای سفر دانشجویان کاهشیافته و تعداد بیشتری از مشتاقان سفر به عتبات میتوانند به زیارت بروند.
به گفته وی با این وثیقه میتوان به دیگر کشورها نیز سفر کرد، ضمانت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برای سفر اربعین است و در مجوزی هم که سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر میکند، قید یکبار اجازه خروج در مدت معلوم و مقصد کشور نیز آورده میشود.
آمار دقیق زائران چند نفر است؟
موضوع دیگری که مورد سؤال رسانهها قرار گرفت بحث آمار دقیق زائران ایرانی در سفر اربعین بود. دبیر ستاد مرکزی اربعین در واکنش به این موضوع و ابهامات موجود گفته است: بر اساس تفاهمنامه بین وزیر کشور ایران و وزیر کشور عراق مدتزمان اعتبار روادید یکماهه بوده و بر همین اساس، بسیاری از زائران قبل از ماه صفر وارد عراق شدند.
به گفته مجید آقا بابایی آمار خروجی زائرانی که اعلام میشود، مربوط به اول صفر تا شب پانزدهم آبان ماه است. هنوز آمار لیست زائران مربوط به قبل از ماه صفر و کسانیکه میخواستند از فرصت یکماهه برای استقرار در کربلا استفاده کنند را به آمار خود اضافه نکردهایم. این لیست اصلاح میشود و تعداد دقیق زائران اربعین را اعلام میکنیم.
ارائه خدمات درمانی به زائران
هر چه که بهروز اربعین نزدیکتر میشویم آمار خدمات ارائهشده به زائران هم بالاتر میرود. معاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از مراجعه ۳۴۰ هزار زائر به مراکز درمانی خبر داده است.
حسن نوری با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی امکانات در حوزه درمانی نسبت به سال گذشته، یادآور شد: با توجه به پیشبینی افزایش زائران در امسال ما نیز امکانات خود را افزایش دادیم.
دسترسی زائران به خدمات درمانی بیشتر شده استمعاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در ادامه با اشاره به اینکه امسال اورژانس هوایی بسیار فعال است، گفت: اورژانس هوایی در همه مرزها مستقر بود. به گفته این مسئول ۹ بالگرد مستقرشدهاند که تاکنون عملیاتهای بسیار خوبی در انتقال مصدومان، بیماران و زائران انجام دادهاند.
سخنگوی اورژانس کشور هم از تخلیه بیمارستانهای مرزی در راستای بالا نگهداشتن ظرفیت پذیرش بیمار در این مراکز خبر داده است. محسن خالدی با تأکید بر اینکه امسال نسبت به سال گذشته ارائه خدمات ما بیشتر شده است، گفت: این امر نشاندهنده این است که دسترسی زائران به خدمات درمانی بیشتر شده است.
پیوند جاماندگان اربعین با زائران کربلا
هرچند که برخی زائران توفیق حضور در مراسم اربعین و پیادهروی نجف تا کربلا را پیدا نکردند اما با اجرای طرح پیادهروی جاماندگان اربعین در استانهای مختلف عزاداری حسینی سیل حضور خود را به زائران کربلا پیوند میدهند.
مهدی امیرآبادی از مسئولان ستاد مردمی جاماندگان اربعین با اشاره به مسیرهای چهارگانه پیادهروی جاماندگان اربعین، گفته است: مسیرهایی که جمعیت جاماندگان زیارت کربلا بهطرف حرم عبدالعظیم میروند عبارتاند از مسیر شماره ۱ بهعنوان مسیر اصلی که شامل امام حسین- میدان شهدا- میدان خراسان- میدان شوش- سهراه ورامین و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) میشود.
امیرآبادی مسیر شماره ۲ را بارگاه امامزاده حسن (ع)- میدان ۹دی- پل جوادیه- میدان بهمن- بزرگراه رجایی- خیابان کمیل و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) اعلام کرد. مسیر شماره ۳ امسال از شمال تهران اضافهشده است که از امامزاده اسماعیل (ع) در قلهک- خیابان شریعتی- سهراه طالقانی- میدان سپاه- پل چوبی- میدان ابنسینا- خیابان خورشید- میدان شهدا- عزیزان میتوانند ادامه مسیر دهند و از مسیر شماره یک به حرم بروند و یا از وسایل نقلیه که تدارک دیدهشده و با مترو خودشان را به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برسانند.
به گفته امیرآبادی مسیر شماره ۴، میدان جمهوری- بزرگراه نواب- میدان ۹ دی- پل جوادیه- میدان بهمن- بزرگراه رجایی- خیابان کمیل و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خواهد بود. همه این مسیرها از رأس ساعت۷ صبح در روز اربعین میزبان جاماندگان پیادهروی اربعین حسینی (ع) هستند.
فعالیتهای فرهنگی در کربلا
در کنار خدمات مختلف در بخش صدور ویزا، تردد، امکانات درمانی، خدمات ترافیکی و ... متولیان در بخش فرهنگی نیز اقدامات مختلفی را عملیاتی کردهاند.
در این زمینه رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین حسینی از آغاز طرح تکریم موکب داران عراقی از سوی بعثه مقام معظم رهبری، علما و روحانیون و مردم خبر داده و گفته است: نوع رفتار و تعامل مردم ایران و عراق ستودنی است و کرامت مردم عراق در کنار بزرگواری مردم ایران قابلمشاهده است.
حجتالاسلاموالمسلمین نجفی روحانی نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق هم درباره برنامه امسال طرح تکریم یادآور شده است که در قالب این برنامه از سهشنبه توزیع ۱۰۰۰ بسته معنوی و فرهنگی به موکب داران عزیز عراق آغازشده است تا ذرهای از آنهمه ایثار، بزرگواری و تلاش مردم عراق قدردانی شود.
۶۰۰ هزار کارت نائبالشهید برای زوار مراسم پیادهروی اربعین صادرشده استاجرای طرح نایب الشهید از دیگر برنامههای فرهنگی در این مراسم عظیم بوده است. به گفته دبیر کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین در آستانه اربعین حسینی، ۶۰۰ هزار کارت نائبالشهید برای زوار مراسم پیادهروی اربعین صادرشده است.
علاوه بر این کاروان قرآنی جمهوری اسلامی ایران، در سومین روز از حضور خود در مسیر پیادهروی اربعین، با حضور در موکبهای مختلف، به اجرای برنامههای پرشور پرداختند بهطوریکه در یک روز بیش از ۲۰ محفل قرآنی مختلف توسط این کاروان برگزارشده است.
حال و هوای زائران از میرجاوه تا کربلا
