آمادگی ایران برای بازسازی سوریه/آزادی حلب آغاز پایان تروریستها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر ولایتی در دیدار با حسین دیاب استاندار حلب ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد پاکسازی مناطق شرق سوریه و سپس منطقه ادلب در غرب این کشور خواهیم بود.



وی که برای سفری یک روزه به شهر حلب در شمال سوریه سفر کرده بود، افزود: دشمنان می پنداشتند، سوریه را در هفت روز اشغال خواهند کرد، اما اکنون هفت سال از توطئه آنان علیه سوریه می گذرد و آنها شکست مفتضحانه ای متحمل شدند.



مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت: جنگ نیابتی تروریست ها، آسیب فراوانی به شهر حلب و سایر شهرهای سوریه وارد کرده، اما دستاورد مهم آن تجلی اراده و عزم مردم این شهر در مقاومت و پایمردی در برابر تروریست های مسلح و حامیانشان است.



ولایتی افزود: استقامت ملت سوریه نشان داد که مردم این کشور، ریشه دار هستند و گرچه جنگ خسارت های بسیاری برجا گذاشت، اما هرگز نتوانست شجاعت و همت این ملت غیور را از بین ببرد. وی همچنین توطئه دشمنان برای تجزیه سوریه و جدا کردن حلب را سرزنش کرد و گفت: زندگی طبیعی در شهر حلب، خط بطلانی بر توطئه دشمنان برای ضربه زدن به استقلال ، وحدت ارضی و حاکمیت سوریه کشید.



مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تبریک آزادسازی این شهر تاریخی به مردم و مقامات استان حلب تصریح کرد: حضور هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در حلب نماد از آمادگی مردم ایران برای حضور در کنار ملت سوریه، چه در زمان جنگ یا در دوران بازسازی است.



ولایتی افزود: حضور ما، پیامی به همگان، حاکی از برقراری مجدد امنیت و آرامش در این شهر است و حالا ایران اسلامی آماده است تا در دوران سازندگی هم در کنار مردم و دولت سوریه بایستد.



استاندار حلب نیز در این دیدار از این شهر به عنوان قدیمی ترین شهر مسکونی دنیا یاد کرد و گفت: حلب نماد زندگی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان آسمانی است و معروف به شهر هزار مسجد و پنجاه کلیساست.



حسین دیاب افزود: دشمنان سوریه با اعلام جنگ علیه این شهر درصدد نابودی تاریخ و مرکز اقتصاد سوریه برآمده بودند، به ویژه اینکه بیش از نیمی از صنایع سوریه در این استان متمرکز بود، اما نقشه آنها برای اشغال این شهر با شکست مواجه شد و حلب به عنوان نمادی از استقلال و حاکمیت سوریه باقی ماند و تروریست های مزدور هم ذلیلانه شهر را ترک کردند.



وی گفت: اهالی شهر حلب، بیش از ده هزار شهید و زخمی در راه دفاع از سرزمین شان دادند، اما هرگز سازش با دشمن را نپذیرفتند؛ مردم جانفشانی جوانان ایرانی را هم فراموش نخواهند کرد، جوانانی که خونشان در نبرد علیه تروریست ها با خون جوانان سوری آمیخته شده است.



وی با ستایش رشادت های جوانان ایرانی که جانانه در کنار جوانان سوریه ایستاده اند، تاکید کرد: مردم سوریه و به ویژه حلب؛ رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، کمک های سخاوتمندانه دولت و جانفشانی دلیرانه جوانان ایرانی را برای نسل های آینده در یاد و خاطره خود خواهند داشت.