۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

در دانشگاه سنت اندروز برگزار می شود؛

کنفرانس فارغ التحصیلان مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی

کنفرانس فارغ التحصیلان  مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی در ۱۷- ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس فارغ التحصیلان  مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی ۲۰۱۸ که  در دانشگاه سنت اندروز در تاریخ ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ برگزار می‌شود، از علاقمندان و کارشناسان مربوط به این حوزه دعوت به مشارکت می‌نماید. این کنفرانس با افتخار از مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی (CEPPA) در مرکز اندروز، مقالات مرتبط با کنفرانس که شامل اخلاق کاربردی، نظریه اخلاقی، فلسفه سیاسی، زیبایی شناسی باشد را می‌پذیرد. مهلت ارسال مقالات ۹ نوامبر ۲۰۱۷ می‌باشد.

تمام مقالات قابل قبول نظرات اعضای هیات علمی و یا کارشناسان مرتبط با آن حوزه را دریافت خواهند کرد.

مقالات باید برای بررسی دقیق به ceppagradconf@outlook.com ارسال شوند.

ویژگی مقالات:

مقاله با پاورقی  بیش از ۵۰۰۰ کلمه نباشد.
شامل یک چکیده باشد. (نباید بیشتر از ۵۰۰ کلمه باشد)
    توسط دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلان ارشد و بالاتر نوشته شده باشد.
    بخش مربوط به تحقیق را مشخص کنید.
    برای ارائه حدود ۴۵ دقیقه را در نظر بگیرید..
    برای بررسی، حذف هر گونه اطلاعات شناسایی آماده باشید.

موضوعات و حوزه محوری آن عبارت است از:

زیبایی شناسی
    اخلاق کاربردی
    فرااخلاق
    اخلاق قانونی
    فلسفه سیاسی و اجتماعی

