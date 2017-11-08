به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس فارغ التحصیلان مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی ۲۰۱۸ که در دانشگاه سنت اندروز در تاریخ ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ برگزار میشود، از علاقمندان و کارشناسان مربوط به این حوزه دعوت به مشارکت مینماید. این کنفرانس با افتخار از مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی (CEPPA) در مرکز اندروز، مقالات مرتبط با کنفرانس که شامل اخلاق کاربردی، نظریه اخلاقی، فلسفه سیاسی، زیبایی شناسی باشد را میپذیرد. مهلت ارسال مقالات ۹ نوامبر ۲۰۱۷ میباشد.
تمام مقالات قابل قبول نظرات اعضای هیات علمی و یا کارشناسان مرتبط با آن حوزه را دریافت خواهند کرد.
مقالات باید برای بررسی دقیق به ceppagradconf@outlook.com ارسال شوند.
ویژگی مقالات:
مقاله با پاورقی بیش از ۵۰۰۰ کلمه نباشد.
شامل یک چکیده باشد. (نباید بیشتر از ۵۰۰ کلمه باشد)
توسط دانشجویان و یا فارغالتحصیلان ارشد و بالاتر نوشته شده باشد.
بخش مربوط به تحقیق را مشخص کنید.
برای ارائه حدود ۴۵ دقیقه را در نظر بگیرید..
برای بررسی، حذف هر گونه اطلاعات شناسایی آماده باشید.
موضوعات و حوزه محوری آن عبارت است از:
زیبایی شناسی
اخلاق کاربردی
فرااخلاق
اخلاق قانونی
فلسفه سیاسی و اجتماعی
