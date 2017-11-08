به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس فارغ التحصیلان مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی ۲۰۱۸ که در دانشگاه سنت اندروز در تاریخ ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ برگزار می‌شود، از علاقمندان و کارشناسان مربوط به این حوزه دعوت به مشارکت می‌نماید. این کنفرانس با افتخار از مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی (CEPPA) در مرکز اندروز، مقالات مرتبط با کنفرانس که شامل اخلاق کاربردی، نظریه اخلاقی، فلسفه سیاسی، زیبایی شناسی باشد را می‌پذیرد. مهلت ارسال مقالات ۹ نوامبر ۲۰۱۷ می‌باشد.

تمام مقالات قابل قبول نظرات اعضای هیات علمی و یا کارشناسان مرتبط با آن حوزه را دریافت خواهند کرد.

مقالات باید برای بررسی دقیق به ceppagradconf@outlook.com ارسال شوند.

ویژگی مقالات:



مقاله با پاورقی بیش از ۵۰۰۰ کلمه نباشد.

شامل یک چکیده باشد. (نباید بیشتر از ۵۰۰ کلمه باشد)

توسط دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلان ارشد و بالاتر نوشته شده باشد.

بخش مربوط به تحقیق را مشخص کنید.

برای ارائه حدود ۴۵ دقیقه را در نظر بگیرید..

برای بررسی، حذف هر گونه اطلاعات شناسایی آماده باشید.



موضوعات و حوزه محوری آن عبارت است از:

زیبایی شناسی

اخلاق کاربردی

فرااخلاق

اخلاق قانونی

فلسفه سیاسی و اجتماعی