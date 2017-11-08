به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: دلیل برگزاری این مراسم استفاده از تجربیات استاندار قبلی و ایجاد هماهنگی بین مسئولین جدید استان سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به ۴ سال خدمت موفق علی اوسط هاشمی در استان سیستان و بلوچستان، افزود: به واقع باید از زحمات استاندار اسبق استان که موجب تغییر نگاه ها به این استان شد، تشکر کرد.

وی ادامه داد: تصمیم ما در دولت این بود که با جابه‌جایی در سطوح استانداران از دانش و تجربیات استانداران پیشین استفاده شود.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان از جمله استان‌هایی است که دولت یازدهم در حوزه خدمت به مردم کارنامه موفقی در آن داشته است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز در حوزه وحدت و همدلی هیچ مشکلی در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه استانداران باید مشی اعتدالی داشته باشند، گفت : کسانی که در مسیر اعتدال گام برمی‌دارند با هر رویکرد سیاسی، در مسئولیت‌ استانداری انتخاب می‌شوند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه داشتن تجربه اصل دیگری است که در زمینه انتخاب استاندارن مدنظر است، اظهار داشت: اقای محبی نیا فردی آشنا به این استان است و از این بابت بهترین گزینه ما برای معرفی به استان سیستان و بلوچستان بود.

وی افزود: امروز مشکل مردم شامل مشکلات اقتصادی، معیشتی، اشتغال و زیر ساخت ها است از همین رو انتظار ما از که هر کدام از مسئولین در هر جای کشور این است که مسئولیت خود را به خوبی اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید در راه خدمت به مردم ایثار، گذشت و سعه صدر داشت، خاطر نشان کرد: قطعا استاندار جدید سیستان و بلوچستان در این مسیر باید با اجماع و هماهنگی کار را ادامه بدهد.