ایتالیا سهام شرکت نفت اِنی را برای پرداخت بدهی خود می فروشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، یک منبع آگاه از تصمیمات دولتی ایتالیا گفت: دولت ایتالیا به زودی سهام خود در شرکت نفت اِنی را برای کاهش بدهی خود به فروش خواهد گذاشت. خزانه داری ایتالیا در حال حاضر، مالک ۴.۳۴ درصد از سهام اِنی است. البته قیمت سهام شرکت اِنی باید مشخص شود و مقامات رسمی ایتالیا در این باره از دادن اظهار نظر خوداری کرده اند.

این منبع آگاه گفت: مساله فروش سهام در دستور کار مقامات ایتالیایی قرار دارد و هر چه سریع تر به دنبال انجام این کار هستند تا بدهی عمومی خود را کاهش دهند.

هدف مالی ایتالیا در سال جاری میلادی، پرداخت ۳.۴ میلیارد یورو از بدهی عمومی خود است و مجموع بدهی این کشور معادل ۱۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا است.

در حال حاضر ایتالیا برای تامین منابع مالی خود، با مشکل روبرو شده است و شرکت های نفت و گاز این کشور هم طی سال های اخیر، به دلیل مشکلات مالی که ناشی از سقوط قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار به کمتر از ۶۰ دلار است، با شرایط سختی روبرو شده اند.

همچنین در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی این سوال به میان آمد که آیا شرکت های نفتی قادر به پردخت سود سهام به سهام‌داران به صورت پایدار هستند یا توانایی خود را برای پرداخت منظم سود سهام از دست داده اند.

کمپانی اِنی اولین شرکتی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی سود سهام خود را کاهش داد و شرکت بریتیش پترولیوم هم سود سهام را به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اوراق پرداخت کرد؛ ضمن اینکه شرکت استات اویل هم چنین راهبردی را در پیش گرفت.

در حال حاضر، زمان تغییر کرده و شرکت های بزرگ نفتی در کاهش هزینه های خود پیشرفت داشته و سلامت مالی خود را تقویت کرده اند و نتایج آن هم مشخص است. شرکت بریتیش پترولیوم و استات اویل اعلام کردند که سود سهام را کاملا نقدی پرداخت می کنند و شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد شاید برنامه خرید مجدد سهام را از سهامداران این شرکت در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این گزارش، نقدینگی دولت ایتالیا به یک بیماری مزمن تبدیل شده و کمتر مرتبط با سلامت بازارهای جهانی انرژی است و از زمان رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد ایتالیا، یونان و اسپانیا با رشد کند اقتصادی و افزایش بیکاری روبرو شده اند.