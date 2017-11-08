راهپیمایی اربعین باید بر وحدت و یکپارچگی ایران و عراق بیافزاید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی بانوان با موضوع «ابعاد خطبه‌های حضرت زینب (س)» با حضور حجج اسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و احمدی، مسئول ستاد فرهنگی اربعین در ایران، لاله افتخاری، مسئول کارگروه بانوان ستاد فرهنگی اربعین حسینی و جمعی از بانوان فعال در حوزه فرهنگ در کربلای معلی، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، لاله افتخاری به تشریح برنامه‌های ستاد فرهنگی اربعین حسینی ویژه بانوان پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به اصالت خانوادگی حضرت زینب(س) گفت: حضرت زینب(س) خواهر امام حسین(ع) از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا در همه حال قرآن خواند تا روایت «لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» تحقق یابد.

افتخاری با تاکید بر اینکه لعن حضرت علی(ع) جزیی از رویکرد جامعه آن زمان شده بود، افزود: حضرت زینب(س) از آیات قرآن به فراوانی در خطابه خود بهره گرفت.

وی با اشاره به ۱۰ مورد از استنادات به آیات قرآنی خطابه شام حضرت زینب(س)، عنوان کرد: ایشان در خطابه‌ای که در شام بیان کردند از دو بحث قرآنی و دو صنعت تحکم و استهزاء استفاده کردند تا غرور دشمن را بشکنند.

افتخاری در ادامه به بخشی از خطبه حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: در این جمله از صنعت تحکمی استفاده شده است؛ همچنین حزب شیطان و حزب‌الله دو تقابلی است که در خطابه حضرت زینب(س) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت‌های ادبی بسیاری در خطابه حضرت زینب(س) استفاده شده است، تصریح کرد: استفاده از صنعت التفات نیز یکی از آرایه های ادبی است که در خطابه حضرت زینب(س) در شام استفاده شده است.

حجت‌الاسلام اباذرز، رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی، ضمن تبیین ابعاد اشتراکات فرهنگی ایران و عراق، وجود بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مربع مرز، بیشترین مراقد ائمه معصومین (ع) و امامزادگان و وجود دو حوزه علمیه را از جمله این اشتراکات برشمرد.

وی تأکید کرد: وجود دو حوزه علمیه قم و نجف اشرف و روابط عمیق این دو حوزه مهم در سایر کشورها نظیر ندارد. همچنین، تعدد رفت‌وآمدها ظرفیت عظیمی را در طیف‌های مختلف ایجاد کرده است و این ویژگی‌ها در سایر ابعاد هم وجود دارد.

رایزن فرهنگی کشورمان در بغداد با اشاره به وضعیت امروز روابط دو کشور ایران و عراق در حوزه اقتصادی و سیاسی گفت: هم‌اکنون، بهترین روابط اقتصادی و سیاسی را بین دو کشور و بین مردم دو ملت ایران و عراق شاهد هستیم و هموراه در حال گسترش است.

حجت‌الاسلام اباذری به تحصیل ۳ هزار و ۶۰۰ دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای دارای ظرفیت توسعه روابط فرهنگی ایران و عراق، اربعین حسینی و راهپیمایی این ایام است که می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. راهپیمایی اربعین باید بر وحدت و یکپارچگی دو ملت بیافزاید که در این عرصه نیازمند اجرای برنامه‌های فرهنگی هستیم.

رایزن فرهنگی کشورمان در بغداد با اشاره به اجرای طرح میزبانی از زائران حسینی گفت: طرح اسکان زوار ایرانی در منازل میزبانان عراقی یکی از برنامه‌هایی است که ما آن را برای تعمیق پیوند فرهنگی بین دو کشور دنبال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام اباذری در ادامه به عشق و ارادت عراقی‌ها به پذیرایی از زائران امام حسین (ع) در اربعین اشاره کرد و گفت: زیارت و پیاده‌روی اربعین پیش‌تر در شرایط سختی برگزار می‌شد، اما اکنون در حال توسعه و ارتقای کیفی است.