ویژگی جدید خودروی تسلا برای افزایش دوام شارژ باتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، در خودروهای تسلا حالتی به نام «ludicrous» طراحی شده که سرعت خارق العاده این خودرو را نشان می دهد. اما اکنون شرکت تولید کننده اعلام کرده نسخه آرام تر این حالت را نیز ساخته است.

در همین راستا شرکت تسلا قابلیت تدریجی افزایش سرعت در خودرو را رونمایی کرده که «Chill» نامیده می شود. ویژگی مذکور به نرم تر شدن رانندگی کمک می کند. همچنین به دوام باتری خودرو می افزاید. تسلا درباره آپدیت جدید خود می نویسد: اکنون کاربران می توانند بین دو وضعیت افزایش سرعت معمولی و Chill انتخاب کنند.

در حالت Chill افزایش سرعت به تدریج انجام می شود بنابراین راننده و مسافران سفر آرامتری را تجربه می کنند.

در آپدیت قبلی تسلا به نام ludicrous به راننده این امکان داده می شود تا در ۲.۳۴ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر برساعت برساند.

برای فعال کردن وضعیت chill راننده باید در قسمت کنترل گزینه driving و سپس گزینه chill در بخش افزایش سرعت را انتخاب کند.

علاوه بر آن تسلا ویژگی جدیدی رونمایی کرده که حرکت دادن صندلی راننده برای ورود و خروج او به داخل خودرو را راحت تر می کند.

هنگامیکه راننده پارک می کند، صندلی وی و چرخ های اتومبیل به طور خودکار برای خروج راننده از آن آماده می شوند.