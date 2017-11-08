اول آذرماه؛ زمان اعلام نتایج مصاحبه آزمون استخدامی

اسنفدیار چهاربند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش، سوم شهریورماه برگزار و نتایج آن چهارم مهرماه اعلام شد.

وی ادامه داد: بعد از آن شرایط بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی پذیرفته‌شدگان وزارت آموزش‌وپرورش در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد و مصاحبه آن نیز از ۱۵ مهرماه تا پایان همان ماه به طول انجامید.

اسفندیار چهاربند همچنین خبر داد: نتایج مصاحبه، معاینات پزشکی و گزینش سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشخص و در اختیار سازمان سنجش کشور قرار گرفته است.

او گفت: اول آذرماه نتیجه نهایی مصاحبه آزمون استخدامی اعلام می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org نتیجه مصاحبه خود را ببینند.