دستاوردهای عراق بیانگر پیروزی اراده کشورهای عربی و اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در یک کنفرانس خبری مشترک با «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» همتای قطری خود در دوحه اظهار داشت: ما خواهان ادامه مشارکت در ایجاد فضای مثبت میان کشورهای منطقه به ویژه قطر هستیم.

وی با بیان این مطلب افزود: پیروزی ها و دستاوردهای عراق بیانگر پیروزی اراده عربی و اسلامی و حتی کشورهای جهان است. زمان جنگ شاید کوتاه باشد ولی مدت بازسازی طولانی است لذا ما از تمامی برادرانمان می خواهیم که در این زمینه از عراق حمایت کنند.

وزیر امور خارجه عراق خاطرنشان کرد: نیروهای ترکیه همچنان در بعشیقه قرار دارند و ما تلاش کردیم میان مخالفتمان با این موضوع و پایبندی به راهبرد مشترکمان توازن برقرار کنیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: اقلیم کردستان عراق امتیازاتی را در کشور به دست آورد که هیچ منطقه یا اقلیمی در دنیا به آن دست نیافته است. اتفاقی که درخصوص همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق رخ داد، خروج از قانون است و یک نوع اقدام تحریک آمیز محسوب می شود. واکنش بغداد به آنچه در کردستان روی داد، موضع عربی علیه برادران کرد نیست.