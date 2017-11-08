به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تندگویان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان قزوین که عصر چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اربعین در واقع چله داری و درک واقعی از یک حماسه تاریخی است که همه مدیون آن هستیم.

وی اضافه کرد: ماموریت اصلی ما درک درست از حماسه عاشورا و کربلا و اربعین حسینی است تا بتوانیم ارزشهای این حماسه را تبیین کنیم.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش یادآورشد: موضوع ساماندهی امور جوانان در سطح وزارتخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و جایگاه خاصی پیدا کرده و به این باور رسیده ایم که اگر به فریاد نسل جوان نرسیم درآینده با بحران های جدی مواجه خواهیم شد.

دولت به جوانان اعتماد کند

وی اضافه کرد: حوزه های علمیه در واقع یکی از مشخص ترین و با سابقه ترین تشکل های مردمی است که توسط مردم اداره می شود و امروز باید کاری کنیم تا جوانان توانمند شوند و بتوانند مسئولیت بپذیرند.

تندگویان تصریح کرد: دولت باید به جوانان اعتماد کند و فقط نقش نظارتی ایفا کند و اجازه دهد نسل آینده مسئولیت پذیر شود.

معاون وزیر ورزش و امور جوانان یادآورشد: بیش از ۱۷۰۰ سمن ویژه جوانان در کشور فعال است که تا پایان امسال باید دو برابرشود.

تندگویان اضافه کرد: سمن های جوانان باید از سوی نهادهای دولتی پذیرفته شود و با هدایت درست به گونه ای رفتار کنیم تا از چارچوب اهداف نظام هم خارج نشوند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش بیان کرد: وقتی جوانان در انقلاب و جنگ نقش مهمی ایفا کردند باید بپذیریم در کارآفرینی، مقابله با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، امور ورزش هم بدون هیچ چشم داشتی می توانند در خدمت به مردم موثر باشند.

وی اضافه کرد: رویدادهای مختلف و انتخابات نشان داد مردم به جوانان باور و گرایش دارند و امروز هم اگر دولت بخواهد ماندگار باشد باید به جوانان اعتماد کند.

تندگویان اضافه کرد: دولتی که در سیستم اجرا به سوی جوانان برود، ماندگاری خود را تضمین کرده است و در عصر کنونی هم بدنه اجرایی کشور باید جوان شود.

وی اضافه کرد:بجای این که فکر کنیم جوانان می توانند مشاور مدیران باشند باید بپذیریم بهترین راه این است که جوانان مدیر باشند و مدیران فعلی به عنوان مشاور به آنها کمک کنند.

تندگویان اظهارداشت: همه مدیران پیر باید تشریف ببرند و اجازه دهند تا کارها به جوانان سپرده شود و کارها را آنها پیش ببرند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: در هر جلسه ستاد ساماندهی باید یک تشکل مردمی ظرفیت های خود را معرفی کند تا مدیران ما با این توانمندی آشنا شوند.

تندگویان اظهارداشت: آمادگی داریم هر مدیری خواست از جوانان استفاده کند مسیر را هموار کنیم تااین تشکلها در پذیرش مسئولیتها آمادگی بیشتری پیدا کنند.

استفاده از ظرفیت تشکلها در امور امنیتی و فرهنگی



وی گفت: در کارهای فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی می توان به تشکل ها اعتماد کرد و از مدیران انتظار می رود در برون سپاری کارها از جوانان و تشکل های مردمی استفاده شود.

ارزیابی مدیران بر اساس واگذار کارها به سمن ها باشد

تندگویان اظهارداشت: باید یکی از ملاک های ارزیابی مدیران میزان استفاده از تشکل های مردمی و سمن های جوانان باشد و این موضوع در جشنواره شهید رجایی عملیاتی خواهد شد.

سمن های قزوین در حوزه گردشگری فعال شوند

تندگویان با اشاره به ظرفیت های خوب استان قزوین در بخش های گردشگری بیان کرد: موضوع گردشگری در استان را جدی بگیرید و امور آن را به جوانان واگذار کنید تا این گروه توانمندی خود را نشان دهد.

وی بیان کرد: در ایجاد تجارت و شبکه های الکترونیک می توانید از جوانان مستعد استفاده کنید تا جایگاه استان را بالا ببرید.

فرصت جوانان را به تهدید تبدیل نکنیم

تندگویان اضافه کرد: جوانان فرصت ارزشمندی در کشور هستند که اگر به آنها بی تفاوت باشیم قادرند به تهدیدی بزرگ در کشور تبدیل شوند واگر با آنها واقعی برخورد کنیم و مسئولیت بسپاریم و اجازه دهیم تجربه کنند به نتایج خوبی می رسیم.

وی گفت: لایحه تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش در مجلس مطرح شده و امیدواریم با تصویب آن بتوانیم با سرعت بیشتری به نیازهای جوانان در بخش های مسکن، ازدواج، اشتغال و اوقات فراغت و مسئولیت پذیری پاسخ دهیم.