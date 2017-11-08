علی پریشان دبیر سوگواره تعزیه کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سوگواره کشوری تعزیه همزمان با اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر به همت دفتر پژوهش تعزیه استان بوشهر و میزبانی هیئت تعزیه شاه نشین جم برگزار می‌شود.

مسئول هیئت تعزیه شاه‌نشین جم اضافه کرد: سوگواره کشوری تعزیه از یکشنبه ٢٣ ماه صفر در محل تعزیه جم، ضلع شمالی پارک جام جم به مدت ٩ روز برگزار می‌شود.

پریشان بیان داشت: هیئت‌های تعزیه از شهرهای اراک، شیراز، اصفهان، کرمان، چهار محال و بختیاری، یزد، خوانسار، مهر و جم در این سوگواره حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: متعاقبا روزهای اجرا و مجلس تعزیه هر روز و ساعت برگزاری اعلام خواهد شد.

دبیر سوگواره تعزیه کشوری از زحمات و همکاری فرماندار شهرستان جم، شورای اسلامی شهر جم، امام جمعه شهرستان، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان که در برگزاری این سوگواره همکاری می کنند قدردانی کرد.

این چهارمین سوگواره کشوری تعزیه است که به میزبانی شهر جم برگزار می‌شود.