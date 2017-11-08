جاده ملکشاهی مسیر جایگزین محور ایلام- مهران است

سردار محمدحسین حمیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به وضعیت راه های کشور و محور های مرزی اشاره کرد و اظهار داشت: موج بازگشت زوار در طی دو تا سه روز اخیر افزایش یافته است و محور های مرزی با حجم بیشتر تردد زوار مواجه است.

وی افزود:محور شلمچه به سمت چذابه شرایط ترافیکی مناسبی دارد و تردد به سهولت ادامه دارد و خوشبختانه شرایط ترافیکی عادی است.

سردار حمیدی اضافه کرد: در محور مهران به سمت ایلام با توجه به اینکه ۵۰ درصد زوار از این مسیر تردد می کند با حجم بیشتر ترافیک مواجه هستیم، بنابر این در راستای تسهیل در عبور زوار محور مهران به سمت ایلام یک طرفه شده است.

وی در ادامه از ایجاد مسیر جایگزین محور ایلام به سمت مهران خبر داد و گفت: با توجه به یک طرفه شدن این مسیر زواری که قصد تردد به سمت مرز مهران را دارند از مسیر جایگزین ایلام به سمت جاده ملکشاهی استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا تاکید کرد: از رانندگان تقاضا داریم با توجه به یک طرفه شدن محور مهران به سمت ایلام مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.