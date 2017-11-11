ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی مورداستفاده قراربگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان، بیان داشت: برای شناسایی علت نهادینه نشدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نیاز است تصویر روشنی از وضعیت کتاب و کتابخوانی در استان هرمزگان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای این کار باید پیمایش علمی از وضعیت کتاب و کتابخوانی در هرمزگان صورت پذیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: امروزه فضای مجازی یکی از عرصه‌های مهم و در دسترس عموم مردم است که می‌توانیم از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم و باید در این زمینه اهتمام ویژه داشت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان نیز در این نشست، اظهار داشت: مطالعه و کتابخوانی یک راه کم هزینه و موثر در افزایش آگاهی مردم است که تاثیر بسیار زیادی در بالارفتن کیفیت زندگی و امنیت روانی مردم خواهد داشت.

محسن زینلی تختی خواستار تدوین برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مباحث کتاب و کتابخوانی شد و افزود: با توجه به در پیش بودن هفته کتاب و کتابخوانی نیازمند همکاری سایر سازمان‌ها در زمینه ترویج کتابخوانی هستیم تا با استفاده از این امکانات و ظرفیت‌های استان، فرهنگ کتابخوانی را نهادینه کنیم.

وی ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته بر اساس مصوبات قبلی انجمن، گفت: طبق مصوبه قبلی سعی بر آن شده است که تشکیل جلسات انجمن در استان هرمزگان و شهرستان‌های آن به حداکثر برسد و سعی بر اجرایی شدن مصوبات این جلسات داریم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان اضافه کرد: طبق مذاکرات انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش، برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی تدارک دیده شده و در این هفته زنگ کتاب و کتابخوانی در همه مدارس هرمزگان به صدا درخواهد آمد.

زینلی تختی عنوان کرد: راه اندازی جشنواره گلریزان کتاب، برنامه‌ریزی برای انتخاب کتابخوان برتر سال، تشکیل باشگاه کتابخوانی با استفاده از حضور دانش آموزان و اولیاء، رسیدگی به مشکلات کتابخانه‌های در حال احداث روستایی، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای راه اندازی کتابخانه در روستاها و تهیه فرم جمع آوری ایده‌های کتابخوانی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف از پیشنهادات ارائه شده در این جلسه انجمن بود و مواردی همچون تعیین تکلیف وضعیت کتابخانه مرکزی شهرستان بندرعباس و تعیین تکلیف کتابخانه شهداء بندرعباس به تصویب رسید.