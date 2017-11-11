تمهیدات ویژه پلیسی در ایلام برای بازگشت زائران اربعین حسینی

سرهنگ حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:پلیس با بکار گیری تیم های عملیاتی در قالب گشت های خودروی و تیم های ثابت مستقر در محور تونل کربلا –تونل آزادی بصورت شبانه روزی امنیت و نظم کاروانهای بازگشتی از عتبات عالیات را تضمین می کند.

وی با اشاره به اقدامات تسهیل کننده در حرکت بازگشتی زائران گفت: پلیس کلیه ی دست فروش ها و موکب های فرعی که باعث راه بندان وایجاد ترافیک ونیز بی نظمی در حرکت کاروانها می شدند را جمع آوری کردند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور خدمت رسانی به زائران و رفع خستگی آنان یک موکب مرکزی در مسیر بازگشت قبل از تونل دوقلوی پارک چغاسبز در یک محل مناسب دایر که خدمات رفاهی ارائه می دهد.

وی در پایان از زحمات وهمکاری مردم خوب شهرستان ایلام تشکر کرد وگفت: از شهروندان عزیز ایلامی تقاظا دارم به منظور سرانجام هر چه بهتر این مأموریت بزرگ ملی همواره با پلیس همکاری نموده وبه توصیه ها وتذکرات پلیس توجه جدی کنند.