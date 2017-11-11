جهانگیری: اتحادیه اروپا مقابل ناقضان برجام ایستادگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در دیدار « فیل هوگان» کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا اظهار داشت: همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه ای دیرینه دارد و تقریباً اکثر شرکت های معتبر اروپایی در اقتصاد ایران در حوزه انرژی، صنعت و کشاورزی حضوری فعال داشته اند.

معاون اول رییس جمهور افزود: تا پیش از اعمال تحریم ها، اتحادیه اروپا شریک نخست تجاری ایران بود و حتی برخی کشورهای عضو این اتحادیه به تنهایی رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده بودند اما با وضع تحریم ها، مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به شدت کاهش پیدا کرد اما با این وجود اقتصاد ایران مسیر رشد خود را ادامه داد.

وی با اشاره به اینکه پس از اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران به سمت کشورهای آسیایی و شرق آسیا سوق پیدا کرد، افزود: پس از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا مجدداً گسترش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شاهد رشد همکاری های اقتصادی هستیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه در ایران علاقمندی سیاسی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا بصورت جدی وجود دارد، به زمینه های همکاری در بخش های مختلف و وجود ظرفیت های فراوان برای توسعه مناسبات در حوزه های انرژی، صنعت، کشاورزی و خدمات اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود این ظرفیت ها، می توان ده ها میلیارد دلار پروژه مشترک برای همکاری های ایران و اتحادیه اروپا تعریف کرد و مهم این است که طرفین برای اجرای توافقات اراده جدی داشته باشند تا توافقات فقط در حد گفتگو و امضا باقی نماند.

معاون اول رییس جمهور مهمترین مانع که در حوزه سیاسی پیش روی گسترش روابط ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد را فضاسازی های آمریکا و بخصوص ترامپ در مقابل برجام دانست و افزود: ترامپ پیش از آغاز بکار بعنوان رییس جمهور آمریکا، فضاسازی علیه برجام را شروع کرد و اکنون علاوه بر فضاسازی ها، برخی تحریم های یک جانبه را نیز در آمریکا علیه ایران اعمال می کند.

وی تصریح کرد: روح برجام در واقع فضای مناسب همکاری میان طرفین است که در حال حاضر توسط ترامپ نقض شده است و تهران انتظار دارد که اتحادیه اروپا بصورت قاطع در برابر طرف هایی که قصد نقض برجام را دارند ایستادگی کند و مواضعی که خانم موگرینی و برخی روسای جمهور کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ کرده اند نیز در همین راستا و در مقابله با ترامپ است.

جهانگیری گفت: انتظار داریم اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه، علیرغم فضاسازی های موجود، شرکت های خود را برای همکاری با ایران تشویق کنند و از این شرکت ها برای توسعه مناسبات با ایران حمایت نمایند.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: ایران از ظرفیت های گسترده ای در بخش کشاورزی، دام، صنایع تبدیلی و شیلات برای همکاری با اتحادیه اروپا برخوردار است و دولت ایران از مذاکرات و توافقات صورت گرفته میان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با وزیر جهاد کشاورزی حمایت می کند.

وی با یادآوری اینکه ایران در منطقه ای حساس قرار گرفته،‌ گفت: تلاش های فراوانی از سوی برخی قدرت ها صورت گرفت تا امنیت و آرامش منطقه توسط گروه های تروریستی و تکفیری برهم زده شود و در جریان این اتفاقات،‌ متاسفانه مردم برخی کشورهای منطقه خسارات سنگینی را متحمل شدند و امروز کشورهایی که گروه های تروریستی را ایجاد و از آنان حمایت مالی و تسلیحاتی کردند، حالا که می بینند این گروه ها در حال شکست هستند، به روش های دیگری برای ناامنی منطقه روی آورده اند.

جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه همکاری های بانکی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا آنطور که مورد انتظار بوده است پیش نرفته، گفت: ایران علاقمند است همکاری های اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا تعمیق کند و ما از سرمایه گذاری مشترک با اتحادیه اروپا نه فقط برای بازار ایران بلکه برای بازارهای منطقه استقبال می کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران جهت پیگیری توافقات، تصریح کرد: تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران می تواند به توسعه روابط کمک کند و این موضوع در حال حاضر در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال بررسی است.

کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار مذاکرات خود با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: شرکت هایی که همراه من به تهران سفر کرده اند نیز با شرکای ایرانی خود دیدارهایی داشته اند و در حال حاضر ۲۵۰ تاجر ایرانی و اروپایی با یکدیگر در حال مذاکره برای همکاری مشترک در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی هستند تا پس از سالها وقفه در همکاری، بار دیگر به دوران پرشکوه گذشته در مناسبات تجاری بازگردیم.

وی افزود: ما در تلاش هستیم تا به مردم اروپا و ایران بگوییم که برجام یک توافق برد-برد است و روابط ایران و اروپا نیز که پس از برجام گسترش یافته، روابطی برد - برد است.

فیل هوگان با اشاره به اینکه موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا از من خواست که اطمینان دهم که اتحادیه اروپا در کنار برجام خواهد ماند، تصریح کرد: خانم موگرینی در اتحادیه اروپا صراحتاً اعلام کرده است که این اتحادیه بر اجرای برجام متعهد خواهد ماند و کسانی که تمایل ندارند به برجام متعهد باشند را نیز متقاعد خواهد کرد که به این توافق نامه پایبند باشند.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که یک کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا به ایران سفر می کند، اظهار داشت: نتیجه مذاکرات صورت گرفته امروز با

وزیر جهاد کشاورزی ، امضای یک بیانیه مشترک برای توسعه همکاری ها در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بود که در این راستا باید ساختاری ایجاد کنیم تا بتوانیم هر چه سریعتر مفاد این بیانیه مشترک را اجرایی کنیم.

فیل هوگان با طرح پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران، خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا مایل است دفتری در تهران داشته باشد تا بتواند مفاد توافقنامه ها میان ایران و اتحادیه اروپا را بهتر و با سرعت بیشتری پیگیری کند.

وی با اشاره به مذاکرات خود با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد خط اعتباری و بهبود روابط بانکی در جهت توسعه فعالیت تجار دو طرف، خاطر نشان کرد: تاکنون زمینه همکاری ۵۰ بانک کوچک و متوسط اروپایی با بانک های ایرانی فراهم شده و لازم است بانک های ایرانی برای توسعه همکاری ها استاندارد های خود را ارتقاء دهند تا بتوانیم در سالهای آینده بانک های بزرگ اروپایی را نیز به میدان بیاوریم.

فیل هوگان ضمن اعلام حمایت اتحادیه اروپا از تقاضای جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO، تصریح کرد: اتحادیه اروپا نقشی که ترامپ در آمریکا برای از بین بردن برجام انجام می دهد را رد می کند و ما باید برجام را که حاصل ۱۲ سال مذاکره است، نجات دهیم.

وی با اشاره به نتایج مثبت سفر هفته گذشته خانم موگرینی به آمریکا، گفت: ما به طرفینی که با برجام مشکل دارند گوشزد می کنیم که اگر مشکلی وجود دارد باید آن را از طریق ساز و کار حل اختلاف که در برجام پیش بینی شده پیگیری کنند.

فیل هوگان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران می تواند در خصوص اجرای برجام روی اتحادیه اروپا حساب کند و به رغم تحرکات ترامپ اتحادیه اروپا در کنار ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: معتقد هستیم که ترامپ بدنبال لفاظی سیاسی است و اگر بخواهد اقدامی انجام دهد، کنگره آمریکا جلوی آن را خواهد گرفت.