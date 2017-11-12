  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۸:۴۵

تکه‎پرانی در توئیتر؛

ترامپ خطاب به «کیم»: من هم به تو بگویم «چاق»!

ترامپ خطاب به «کیم»: من هم به تو بگویم «چاق»!

رئیس جمهوری آمریکا از اینکه رهبر کره شمالی وی را «پیر» خطاب کرده انتقاد کرد و گفت که من هرگز او را «چاق» خطاب نکردم با این حال از تلاش برای دوستی با وی کوتاهی نمی‎کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه در پیامی توئیتری از حق خود برای شخصی کردن دعوایش با «کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالی دفاع کرد و مدعی شد که از سوی همتای پیونگ یانگ نشین خود مورد توهین قرار گرفته است.

وی در این باره نوشت: چرا کیم جونگ اون مرا «پیر» خطاب می‌کند حال آنکه من هرگز او را «کوتوله و چاق» خطاب نمی‌کنم. خوب، من سخت تلاش می‌کنم تا دوست او باشم و شاید روزی این اتفاق هم بیفتد!

گفتنی است ترامپ چند روز پیش در سفر به کره جنوبی اگرچه بار دیگر از آمادگی برای توسل به همه گزینه‌های موجود در برخورد با پیونگ یانگ سخن گفت، اما مدعی شد اخیرا شاهد برخی اقدامات مثبت از سوی کیم جونگ اون بوده است – اظهارنظری که از سوی رسانه‌ها به اعتدال‌گرایی و تغییر لحن ترامپ در برابر کره شمالی تعبیر شد.

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در سلسله توئیت‌های امروز خود از تصمیم «شی جینپینگ» همتای چینی برای افزایش تحریم‌ها علیه کره شمالی ابراز رضایت کرد و گفت شی به دنبال عاری کردن شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای است.

کد مطلب 4141396
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها