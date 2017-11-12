به گزارش خبرگزاری مهر، «روداو» وابسته به اقلیم کردستان عراق در خبری فوری که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد، نوشت: جنگنده‎های ترکیه (امروز یکشنبه) نواحی کوهستانی اطراف شهر «سلیمانیه» را بمباران کردند.

فرماندار شهرستان «ماوت» در شرق استان سلیمانیه عراق اعلام کرد که جنگنده های ارتش ترکیه مناطق کوهستانی در مرز ایران و عراق را بمباران کرده اند.

همچنین سومریه نیوز اعلام کرد که «کامران حسن» فرماندار شهر ماوت اعلام کرد که جنگنده های ترکیه صبح امروز یکشنبه رشته کوه «آسوس» در شهر ماوت در نزدیکی مرز ایران و ۵۵ کلومتری شمال سلیمانیه را هدف قرار داده اند.

بر اساس این خبر این حمله تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است اما هنوز دلیل این حملات روشن نشده است.

این مسئول عراقی در اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که این دومین بار است که این منطقه در طول یک ماه گذشته با چنین حملاتی مواجه شده است.

گفتنی است حمله هوایی ترکیه به حومه شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق می‎تواند در راستای مبارزه با عناصر پ ک ک انجام شده باشد که نواحی کوهستانی اطراف این شهر را برای اختفای خود انتخاب کرده‎اند.