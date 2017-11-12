به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، در حالیکه این روزها قیمت جهانی نفت در بالاترین سطح ۲ سال اخیر خود معامله می شود، برخی از تجار در حال گمانه‌زنی درباره افزایش و سیر صعودی بیشتر قیمت نفت هستند.

طی چند روز اخیر در مجموع ۴۸ هزار قرار داد خرید نفت منعقد شده که دارای بندهای مختلفی است و از این تعداد، ۱۴ هزار قرارداد این حق را به تجار می دهد تا فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی بتوانند نفت برنت را تا سقف قیمت ۷۱ دلار در هر بشکه خریداری کنند.

تعداد ۲۲ هزار قرارداد شامل خرید قیمت نفت برنت به قیمت ۸۵ دلار در هر بشکه و ۱۲ هزار قرارداد هم قیمت نفت برنت ۸۰ دلاری را تعیین کرده است و تمام این قرار دادها تا بیست و یکم دسامبر ماه آینده میلادی معتبر هستند.

در هفته های گذشته به دلیل کاهش تولید نفت اوپک و برخی از غیر اوپکی ها در راستای باز گرداندن مجدد توازن به بازار نفت و کاهش عرضه بیش از حد، قیمت نفت افزایش پیدا کرده است.

همچنین بالاگرفتن تنش میان عربستان سعودی بعنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت اوپک با برخی از همسایگان خود موجب افزایش قیمت نفت به بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه شده است که این جهش قیمت برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ میلادی اتفاق می افتد.

در مقابل این دورنما، بازار گزینه های نفت خام بطور کلی در حال حرکت به مسیر روشن تری است که به اصطلاح تغییر مسیر داده و چشم انداز افزایش تقاضا نفت به بالاترین سطح خود از ماه اوت سال گذشته میلادی رسیده است که این موضوع می تواند آینده خوش بینانه ای را برای بازار نفت ایجاد کند.