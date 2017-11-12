استفاده از فضای مجازی برای ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز فتاحی امروز یکشنبه در همایش کتاب و کتابخوانی که با حضور محسن هجری از نویسندگان مطرح کشورو کودکان و نوجوان عضو مراکز کانون پرورشی و جمعی از مسئولین فرهنگی استان در مجتمع آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به رشد تکنولوژی و جذاب بودن تکنولوژی‌هایی چون موبایل و تبلت در بین نوجوانان و کودکان گفت: از این وسایل می توان بیشترین بهره را در راستای کتابخوان کردن کودکان و نوجوانان برد.

وی افزود: هم‌اکنون می توان حتی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی کتابخوانی را در بین کودکان و نوجوانان ترویج داد.

خانواده ها با فضای مجازی فرزندانشان را کتابخوان کنند

این مسئول تصریح کرد: استفاده از فضای مجازی منافاتی با مقوله کتابخوانی ندارد و فضای مجازی در واقع به همه حوزه ها از جمله کتاب و کتابخوانی رسوخ کرده است.

وی تصریح کرد: امروزه کتاب های مجازی، الکترونیکی، صوتی و... به عنوان نسل جدید کتاب تا حدی جای خود را در جامعه بازکرده و خانواده ها می توانند فرزندانشان را برای مطالعه این کتاب ها با آنها آشنا کنند.

فتاحی خاطرنشان کرد: خانواده نباید فضای مجازی را صرفا بد بدانند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که فرزندان با موبایل و تبلت کتاب بخوانند.

آموزش مهارت‌های زندگی با کتابخوانی

وی تاکید کرد: کتابخوانی می تواند نقش مهمی در تقویت روابط فردی، سخنوری، آموزش شیوه زندگی و... کودکان و نوجوانان داشته باشد و از همان کودکی و نوجوانی از مهارت‌های فوق بهره مند باشند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: کتابخوانی تجربه زندگی موفق را برای نوجوانان به همراه خواهد داشت.

وی قدمت کتابخوانی در بین ایرانیان را بسیار زیاد و دارای ریشه ای کهن دانست و گفت: کتاب و کتابخوانی در کشور ما پیشینه غنی و قوی دارد و حتی بسیاری از کشورهای دنیا چون چین از ما تقلید کرده اند.

پیشینه نگارش در ایران را می‌توان در سنگ‌نوشته‌های آن دید

این مسئول، سابقه نگارش در ایران را بسیار طولانی دانست و گفت: نمونه های بازر این سابقه را می توان در سنگ نوشته های موجود در کشور و به ویژه استان جستجو و مشاهده کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، نسل فعلی و آتی کشور نسلی کتابخوان باشد و در ادامه این پیشینه غنی قرار گیرد.

فتاحی اشاره ای نیز به برگزاری مسابقه «با موبایلت تاثیرگذارترین کتاب زندگیت را معرفی کن» توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان طی سال گذشته داشت و گفت: کودکان و نوجوانان چنانچه ایده ای در زمینه استفاده صحیح از فضای مجازی دارند آن را با کانون پرورش فکری استان در میان بگذارند.

مطالعه ۲۰۰ هزار جلد کتاب در مراکز کانون پرورشی استان کرمانشاه

وی کتابخوای را جریانی مستمر در طول سال و در مراکز کانون استان دانست و تصریح کرد: سال گذشته ۲۰۰ هزار جلد کتاب توسط کودکان و نوجوانان اعضای مراکز کانون استان خوانده شده است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از اجرای ۳۴ طرح کتابخوانی در مراکز کانون استان خبر داد و گفت: انجام ۸ پژوهش با محوریت کتاب و کتابخوانی وانجام بیش از ۱۵ هزار فعالیت کتاب محور از دیگر اقدامات انجام شده توسط این نهاد است.

لازم به ذکر است؛ لازم به ذکر است در این مراسم از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی و برندگان کودک و نوجوان جایزه های بین المللی مسابقات نقاشی مراکز کانون استان تقدیر شد.