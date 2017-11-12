به گزارش خبرنگار مهر، مهدی درخشان امروز یکشنبه مراسم معارفه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: اقدامات خوبی طی سال‌های اخیر در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

وی از احداث ۷ بیمارستان و ۲۶ مرکز درمانی جدید توسط سازمان تامین اجتماعی طی چندسال اخیر خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵ بیمارستان و ۳۵ مرکز درمانی دیگر در دست احداث است و احداث تعدادی مرکز درمانی و بیمارستان نیز در مرحله مطالعه است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور تجهیزات ۴ سال اخیر را که به مجموعه تامین اجتماعی اضافه شده معادل ۱۲ سال قبل آن دانست و گفت: البته انتظارات و حق بیمه شدگان بیشتر است.

وی از توسعه زیرساخت های الکترونیکی در این سازمان خبرداد و ارتقا سیستم HIS را از جمله این زیرساخت ها برشمرد که کار بسیاری بزرگی در حوزه خدمات الکترونیکی است.

درخشان از حذف دفترچه های بیمه در مراکز این سازمان به عنوان دیگر اقدامات یاد کرد و گفت: این دفترچه ها در مراکز خارج سازمان نیز به تدریج حذف می شود.

وی تصریح کرد: حذف کامل دفترچه ها از مراکز ملکی و غیرملکی ابتدا به صورت پایلوت در یزد سپس در گیلان، مازندران و اصفهان اتفاق افتاد و هم اکنون این طرح در حال اجرا است.

این مسئول از اجرای طرح نظام جامع ارجاع نیز به عنوان دیگر اقدامات یاد کرد و گفت: این طرح از زیربناهای تحول در حوزه سلامت بوده و مانع از هدر رفت هزینه ها می شود.

وی افزود: این طرح در سازمان تامین اجتماعی به جد دنبال می شود و تلاش ما این است که همه مراکز به هم متصل شده و نهایتا این مراکز به مراکز فوق تخصصی وصل شوند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور، هیئت مدیره‌ای شدن بیمارستان ها را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: پیگیری جدی برای اجرای پرونده‌های الکترونیکی و راه‌اندازی گایدلاین‌ها از دیگر موارد در دست اقدام است.

وی افزود: ارتقا هتلینگ مراکز بیمارستانی نیز تمام شده و در حال اتمام است.

درخشان از آمادگی برای همکاری در حوزه درمان تامین اجتماعی کرمانشاه به ویژه راه‌اندازی مراکز درمانی سازمان در پاوه و جوانرود خبر داد.

این مسئول حوزه درمان تامین اجتماعی کرمانشاه را حوزه‌ای مطمئن و بدون حاشیه دانست که در کشور کم نظیر است.