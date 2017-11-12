بخش خصوصی وارد بحث ایجاد فضای مطالعه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع وضعیت سرانه مطالعه کتاب در ایران با حضور سید لطف الله ساغروانی مدیر انتشارات هرمس وابسته به شهر کتاب و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای برنامه، ساغروانی با بیان اینکه کم بودن سرانه مطالعه را باید در سیستم آموزشی کشور جستجو کرد، گفت: یکی از دلایل این موضوع این است که نیاز کمتری را احساس می کنیم.زمانی که بخواهیم پرسشگری در جامعه رواج پیدا کند و پاسخ ساده اندیشانه را کنار بگذاریم ، نیاز به افزایش میزان مطالعه بیشتر احساس خواهد شد.

وی افزود: پایین بودن شمارگان کتاب در جامعه همیشه دلیلی برای کم بودن سرانه مطالعه نیست.گاهی در یک رشته با عناوین زیادی از کتاب روبرو می شوید.به عنوان مثال خرید تمامی کتاب فلسفه برای کسی که به این رشته علاقه مند است ممکن نیست ، در نتیجه تقاضا و تیراژ کاهش می یابد. متاسفانه سرانه مطالعه در کتاب هایی که محبوبیت عمومی دارند نیز بسیار پایین است و سبب شده است تیراژ در این بخش ها نیز کاهش چشمگیری داشته است.

این ناشر همچنین گفت: برای بالارفتن آمار مطالعه باید شرایط مناسب مانند کتابخانه های عمومی و کتاب های مورد علاقه و نیاز مردم افزایش یابد و از قابلیت مدارس به عنوان یک ویترین برای کتاب استفاده کنیم.

در ادامه این برنامه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در ارتباط تلفنی عدم وجود آمارهای قابل دفاع را از معضلات موجود در جامعه دانست و گفت: تناقض بسیار زیادی میان آمارها وجود دارد و از سوی دیگر این آمارها نمی تواند به تصمیم گیری های منطقی و قابل دفاع کمک کند. آمارهایی که از سوی نهادها اعلام می شود همواره دارای ملاحظاتی است که باید برای مصرف کنندگان آمار روشن شود تا بخش قابل توجهی از نگرانی ها را کاهش دهد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی بخشی از متناقض بودن آمار این حوزه را در تعاریف متفاوتی که از مطالعه وجود دارد ، دانست و گفت: اگر مطالعه را تنها معطوف به کتاب فیزیکی و الکترونیک بدانیم، سرانه مطالعه قابل دفاع نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان به فضای تعریف شده برای مطالعه نیازمندند، ادامه داد: دولت به دلیل عدم توان مالی نمی تواند برای تمام کودکان و نوجوان فضای مطالعه ایجاد کند، به همین دلیل باید به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم.

پژمانفر در پایان گفت: ظرفیت مساجد برای افزایش سرانه مطالعه بسیار اهمیت دارد و می تواند در توسعه زیرساختی فضای کتابخانه ای کمک کند تا بخشی از کتاب ها به این مکان منتقل شود و خدمات کتاب و کتابخوانی به افراد ارائه شود.