صدها کشته و زخمی در درگیری میان گروههای مسلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به گروههای مسلح سوری از ادامه درگیری میان هیئت تحریر الشام و گروه موسوم به نور الدین الزنکی در سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ در درگیری های روزهای گذشته میان هیئت تحریر الشام و گروه موسوم به نور الدین الزنکی در حومه غربی حلب و شمال ادلب بیش از ۱۰۰ نفر از طرفین کشته و زخمی شده اند که در میان آنها برخی فرماندهان این گروهها نیز وجود دارند.

از سوی دیگر نیروی هوایی سوریه مواضع داعش را در حومه غربی شهر البوکمال هدف قرار داد.

منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های سوری مراکز و استحکامات داعش در حومه غربی شهر البوکمال را بمباران کردند که بر اثر آن دهها تکفیری کشته و زخمی شدند و ادوات آنها منهدم شد.

این منابع بیان کردند: در میان کشته شدگان برخی سرکرده های داعش مانند هانی الثلجی، ابو منذر چچنی و ابو محمد الصافی به چشم می خورند.

خبر دیگر اینکه گروههای مسلح با نقض توافق مناطق کاهش تنش در سوریه منطقه الزبلطانی دمشق را هدف خمپاره قرار دادند که بر اثر آن یک نفر مجروح شد و خساراتی به اماکن وارد شد.