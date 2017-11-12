ساناک سابقه درخشان مربیگری تیم های پایه در جمهوری چک دارد

وینفرد شفر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اردوی استقلال در جزیره کیش ضمن اشاره به کیفیت اردوی کیش از نظر کیفیت هتل و زمین تمرین بیان داشت: همانطور که ملاحظه می کنید من و کل تیم از اردوی کیش راضی هستیم و نشانه آن لبخند من است.

وی در مورد دستیار جدیدش عنوان کرد: ساناک یک مربی بسیار خوب و حرفه ای است یک بار بهترین مربی کشور چک شده و در زمینه تیم های پایه دارای رزومه بسیار عالی و قابل قبولی است.

شفر خاطرنشان کرد: با حضور ساناک بازیکنان جوان استقلال می توانند بهترین استفاده و بهره را در جهت رسیدن به اهداف خود ببرند.

شفر هدف از برپایی اردوی کیش را مرور و تمرین مسائل تاکتیکی تیمف بررسی روش های تعامل و ارتباط بازیکنان، تغییر بعینه فضای تیم و مسائل روحی و روانی بازیکنان عنوان کردند.

وی افزود: بازیکنان در شرایط خوبی به سر می برند. امیدواریم بعد از وقفه ای که در انجام مسابقات لیگ افتاده بتوانیم ادامه لیگ را با قدرت دنبال کنیم و یکی از مدعیان لیگ باشیم.

تیم استقلال تهران در هتل ایران جزیره کیش مستقر شده است، این هتل دارای امکانات رفاهی، ورزشی و تفریحی از جمله سالن بدنسازی، استخر، سونا، جکوزی و رستوران با تنوع غذایی ویژه است.