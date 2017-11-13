گروه های خونی منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند

بشیر حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ۳ تا ۴ درصد مردم گروه خونی o منفی دارند و این گروه خونی به عنوان دهنده عمومی قابل تزریق به عنوان تمامی افراد دارای خونی مختلف است و با ارزش ترین گروه خونی در مواقع بحران و حوادث به شمار می رود.

وی گفت: افرادی که گروههای خونی منفی به ویژه o منی هستند در اولویت مراجعه بوده و در اهدای خون پیش دستی کنند.

حاجی بیگی باعنوان این مطلب که ۳۳ درصد افراد جامعه دارای گروه خونی o مثبت هستند افزود: این افراد نیز جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون در سراسر کشور مراجعه کنند .