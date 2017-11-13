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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۸

درخواست سخنگوی سازمان انتقال خون؛

گروه های خونی منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند

گروه های خونی منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، گفت: افراد دارای گروه های خونی منفی به ویژه o منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

بشیر حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ۳ تا ۴ درصد مردم گروه خونی o منفی دارند و این گروه خونی به عنوان دهنده عمومی قابل تزریق به عنوان تمامی افراد دارای خونی مختلف است و با ارزش ترین گروه خونی در مواقع بحران و حوادث به شمار می رود.

وی گفت: افرادی که گروههای خونی منفی به ویژه o منی هستند در اولویت مراجعه بوده و در اهدای خون پیش دستی کنند.

حاجی بیگی باعنوان این مطلب که ۳۳ درصد افراد جامعه دارای گروه خونی o مثبت هستند افزود: این افراد نیز جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون در سراسر کشور مراجعه کنند .

کد مطلب 4142791
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
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      پاسخ
      با سلام و احترام...در خصوص فراخوان سازمان انتقال خون برای اهدای خون o منفی، لطفا اعلام نمایید که از آنهایی که عضو مستمر اهدای خون هستند، خون می گیرند و از گروه های خونی O منفی که بار اولشان است خون نمی گیرند

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