بررسی نسخه های خطی و سفرنامه های دوره قاجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کاخ گلستان، مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: در گذشته نسخه نویسان و خوشنویسان مهمترین دلیل در انتقال فرهنگ از دوره ای به دوره دیگر بودند، مراکزی مانند مساجد، مدارس، نظامیه ها، رصدخانه ها و سایر مراکز علمی به نسخه نویسی می پرداختند. در کشور ما این آثار در دوره های مختلف تاریخی مورد تهاجم بی رحمانه قرار گرفته است که می توان به کتابخانه بزرگ ری اشاره کرد که توسط سلطان محمود غزنوی به آتش کشیده شد، همچنین حمله مغول ها علاوه بر کشتار و ویرانی باعث شد تا مراکز علمی و ادبی و بخشی از فرهنگ و میراث مکتوب کشورمان از بین برود.

وی افزود: در دوره مظفرالدین شاه نیز رئیس کتابخانه سلطنتی، کتاب های خطی نفیس، تابلوهای نقاشی و... را تاراج کرده و به بهایی ارزان به بیگانگان فروخته است. البته خاطرات ناصرالدین شاه با خط خودش میراثی است که از این دستبردها مصون مانده و توسط فاطمه قاضی ها در ۹ جلد کتاب تدوین شده است، همچنین توسط این مؤلف ۵ جلد کتاب نیز با موضوع سفرنامه این پادشاه قاجاری به رشته تحریر درآمده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بیان کرد: نشستی با حضور نویسنده این کتاب ها با موضوع معرفی نسخه های خطی دوره های مختلف به ویژه دوره قاجار از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در این مجموعه میراث جهانی برگزار می شود. همچنین در ادامه این نشست محمدرضا سحاب درباره نقشه های کهن تهران در زمان قاجار سخنرانی می کند.