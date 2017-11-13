بالگردها و یگان عملیات ویژه نداجا آماده اعزام به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نداجا، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش، در پی حادثه زلزله در مناطق غرب کشورمان بویژه استان کرمانشاه ضمن ابراز همدردی با خانواده هموطنان زلزله زده اظهار داشت: یگان های هوادریا و عملیّات ویژه این نیرو آمادگی کامل دارند که در صورت نیاز برای هرگونه امداد رسانی به مناطق زلزله زده کشورمان اعزام شوند.

وی افزود: تمامی ظرفیّت های امدادی نیروی دریایی راهبردی ارتش با ابلاغ ستاد ارتش در کوتاه ترین زمان ممکن در مناطق زلزله زده حاضر خواهند شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطر نشان کرد: این ظرفیّت ها علاوه بر بالگردها و یگان عملیّات ویژه، شامل تیم امداد و نجات متشکل از پزشکان متخصّص، جراح، کادر پرستاری و سایر پشتیبانی های لازم می شود.

خانزادی با اشاره به اهدای خون توسط کارکنان یگان های نیروی دریایی ارتش برای کمک به هموطنان زلزله زده خاطر نشان کرد: در صورت نیاز و تشخیص ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سریعترین زمان ممکن بیمارستان های صحرایی نیز توسط معاونت آماد و پشتیبانی و اداره بهداشت و درمان این نیرو در مناطق زلزله زده احداث خواهد شد.