مجمع نمایندگان مرکزی بر افزایش بودجه استان در سال آتی تاکید دارند

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: علی رغم افزایش بودجه های استانی و با توجه به عقب افتادگی های شدید استان مرکزی در میان استان های کشور از نظر بودجه ای طی سال های گذشته، اعتبارات بودجه ای استان مرکزی نیاز به تقویت دارند و در جلسه امروز(سه شنبه) نیز بر این موضوع تاکید شد.

وی افزود: سال گذشته از محل درآمدهای نفتی به میزان سه درصد به بودجه های استانی اضافه شد، اما در این میان رشد کمتری نصیب بودجه و اعتبارات استان مرکزی شد و عمده رشد و افزایش به استان های نفت خیز کشور تعلق گرفت.

کریمی ادامه داد: در مجموع اعتبارات استان مرکزی حدود ۴۳درصد افزایش پیدا کرد که با توجه به عقب افتادگی هایی که از ادوار گذشته شامل حال استان مرکزی شده بود، مقدار چشمگیری نبود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان داشت: بر همین مبنا در این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستیم تا پیگیری های مجمع نمایندگان استان مرکزی برای حل این مشکل را در بودجه سال آینده مورد حمایت قرار دهد.

استان مرکزی با وجود درآمد بالا از بودجه کافی محروم است

کریمی خاطرنشان ساخت: در خصوص وضعیت درآمدی استان نیز در حال حاضر ظرفیت های استان مرکزی سبب شده که حجم بالایی درآمد از جمله حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمدهای استانی و ۱۳۰۰ میلیارد تومان درآمدهای ملی کسب کند که مجموع این دو رقم، رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد.

وی اضافه کرد: با وجود این، وضعیت درآمدی استان در مقایسه با اعتبارات تملک دارایی های استانی که در مجموع حدود شش هزار میلیارد ریال است به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اذعان داشت: از دیگر مباحث مطرح شده امکان برخورداری استان از درآمد مازاد در بودجه سال جاری است، تا استان هایی مثل مرکزی که درآمدهای بالایی دارند از درآمد مازاد خود برخوردار شود و انگیزه برای کسب درآمد بیشتر و تولید داشته باشند.

کریمی تصریح کرد: همچنین استان مرکزی در حوزه بهداشت و درمان و تخت های بیمارستانی نیز با مشکل مواجه است و برای رفع این مساله، مقرر شده بیمارستان ۶۶۰ تختخوابی در شهر اراک با فاینانس کره جنوبی ساخته شود که ۱۵ درصد از مجموع هزینه های طرح باید از محل بودجه ملی و ۸۵ درصد از محل فاینانس تامین شود.

اعتبار ملی بیمارستان ۶۶۰تختخوابی اراک در بودجه ۹۷ پیش بینی شود

وی در رابطه با هزینه های این بیمارستان یادآور شد: بابت پیش بینی ردیف بودجه ای مناسب برای این پروژه به منظور تامین ۱۵ درصد اعتبار مورد نیاز بیمارستان نیز کمک و حمایت مجلس را خواستار شدیم تا این موضوع در بودجه سال ۹۷ درنظر گرفته شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس مطرح کرد: نکته مطرح شده دیگر لزوم حل مشکل مردم در خصوص موسسات بانکی غیرمجاز بود در حالی که در سطح ملی عمده توجه ها فقط به یک موسسه اعتباری معطوف است.

کریمی افزود: همچنین در خصوص افزایش تعداد نمایندگان استان نیز با رئیس مجلس صحبتی داشتیم و پیشنهاد ما افزودن دو نماینده به مجمع نمایندگان استان مرکزی بود که اولویت اول وجود یک نماینده مستقل برای شهرستان کمیجان و خنداب و نماینده دیگری نیز برای حوزه های دیگر استان است.

وی در پایان اظهار داشت: لزوم استفاده از ساز و کار بیمه ای برای ساختمان های واقع در شهر نیز از دیگر مباحث مطرح شده بود تا به هنگام وقوع بلایایی مثل زلزله مردم با حوادث حادی مواجه نشوند و بتوانند بدون دغدغه از محل بیمه خسارت های خود را جبران کنند.