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۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

پخش سریال جدید «راه» از رادیو نمایش

پخش سریال جدید «راه» از رادیو نمایش

از ۲۸ آبان ماه شنونده نمایش رادیویی «راه» به کارگردانی مینو جبارزاده از رادیو نمایش باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «راه» را حمیدرضا پورعلی محمد نوشته و داستانی شنیدنی از رزمنده ای است که در جبهه فیلمبرداری کرده و وقایع را ثبت می کند و...

در «راه» هنرمندانی چون جواد پیشگر، بهناز بستان دوست، سلمان خطی، نورالدین جوادیان، ماندانا اصلانی، حمیدرضا هدایتی، امیر فرحان نیا و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی: اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری: پیروز صدرایی و افکت: محمدرضا قبادی فر، هر روز  ساعت ۹ صبح  از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4147842

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