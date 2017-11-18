پخش سریال جدید «راه» از رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «راه» را حمیدرضا پورعلی محمد نوشته و داستانی شنیدنی از رزمنده ای است که در جبهه فیلمبرداری کرده و وقایع را ثبت می کند و...

در «راه» هنرمندانی چون جواد پیشگر، بهناز بستان دوست، سلمان خطی، نورالدین جوادیان، ماندانا اصلانی، حمیدرضا هدایتی، امیر فرحان نیا و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی: اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری: پیروز صدرایی و افکت: محمدرضا قبادی فر، هر روز ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.