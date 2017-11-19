آذربایجان شرقی غرق در عزا وماتم است/ برگزاری مراسم در بازار تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت مراسم سوگواری و روضه خوانی در شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و سالروز شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا مناطق شهری و روستایی آذربایجان شرقی با برپایی آیین های عزاداری غرق اندوه و ماتم شد و در بازار بزرگ تبریز نیز مثل سال های گذشته مراسم های خاصی برگزار شد و اصناف و بازاریان به عزاداری پرداختند.

ایستگاه های صلواتی و ایستگاه های توزیع نذری در سطح خیابان ها و معابر اصلی تبریز برپا شده است و مردم عشق و علاقه خود را به امامان معصوم(ع) و به خصوص امام رضا(ع) نشان می دهند.

همچنین هیئت ها و دسته های عزاداری در مساجد و تکایای بسیاری از شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی در صفوف منظم به سینه زنی و نوحه خوانی در غم شهادت امام رضا(ع) پرداخته و مداحان نیز به مدیحه سرایی می پردازند.