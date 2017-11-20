  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۳

جزئیات دو حادثه تصادف اتوبوس/۵ کشته و یک مجروح

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: در ۲ حادثه اتوبوس بامداد دوشنبه متاسفانه ۵ تن کشته و یک نفر مجروح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: در حادثه اول که حوالی ساعت یک بامداد دوشنبه در کیلومتر ۳۳ محور قاین استان خراسان جنوبی رخ داد یک دستگاه سواری پراید به دلیل تجاوز به چپ با اتوبوس برخورد کرد که در این حادثه متاسفانه ۵ سرنشین پراید جان باختند.

وی افزود: در حادثه دیگری حوالی ساعت ۳:۴۷ در کیلومتر ۱۲ محور اراک - بروجرد، یک دستگاه اتوبوس به دلیل خستگی وخواب آلودگی راننده با ۱۱ مسافر از جاده خارج شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه اتوبوس مذکور از تهران به سمت اهواز در حال حرکت بود، گفت: در این حادثه یک تن مجروح شد.
 

