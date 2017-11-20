آغاز نشست علنی مجلس/قرائت گزارش نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی، جلسه مجلس از دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی علنی شد.

بر اساس اعلام دبیر هیات رئیسه مجلس، دستور کار نشست علنی امروز به این شرح است؛

۱-بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های جمعی و فضای مجازی

۲-بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

۳-بررسی لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های ایران، افغانستان و هند (موافقتنامه چابهار)

۴-بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

در جلسه علنی امروز همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قرائت خواهد شد.