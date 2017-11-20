بخشی از جاده آسیایی در پارک ملی گلستان پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، امیر عبدوس اظهار کرد: با حضور ۷۰ نفر متشکل از محیط بانان پارک ملی گلستان، کمیته شکارچیان طبیعت دوست گنبد و کلاله، اداره ورزش و جوانان کلاله، بخشداری و دهیاری لوه، مردم محلی روستاهای تنگراه و ترجنلی بخشی از حاشیه جاده آسیایی در پارک ملی گلستان از حیث زباله پاکسازی شد.

عبدوس افزود: حجم بالای زباله در طول مسیر پارک ملی گلستان بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور شود و از حاشیه کنار جاده تا چند ۱۰۰ متری داخل جنگل های این پارک ملی، مملو از زباله است که بیشتر آن را کیسه های پلاستیکی و بطری های خالی آب تشکیل می دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به اینکه قریب به ٧٠ نفر در این پاکسازی شرکت کردند، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل حجم بالای زباله های به جامانده از مسافران عبوری، این گروه فقط توانست ۳۰۰ متر از مسیر ٢٢ کیلومتری حاشیه این جاده را پاکسازی کند.

وی گفت: هر چند که تجمع امروز برای پاکسازی به صورت داوطلبانه توسط دوستداران طبیعت پارک ملی گلستان انجام شده است اما برای انجام یک چنین برنامه های گسترده نیازمند انجام هزینه های تدارکاتی از قبیل ایاب ذهاب نیروها، پذیرایی و در بعضی موارد اسکان نیز هستیم که اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با کمبود شدید اعتباری مواجه است، ما به تنهایی توانایی برگزاری مراسمات پاکسازی برای جاده آسیایی پارک ملی گلستان را نداریم.

عبدوس بیان کرد: مسافران محترمی که قصد عبور از جاده آسیایی پارک ملی گلستان را دارند حتماً در تفرجگاه هایی که در مسیر جاده آسیایی در داخل پارک ملی گلستان جانمایی شده، توقف کرده و پسماند و زباله های به جامانده از خود را در سطل های زباله که در تفرجگاه ها تعبیه شده است قرار دهند تا هم از زشتی منظر در اثر پخش زباله جلوگیری شود و هم موجب تجمع حیواناتی مانند گراز در حاشیه جاده و بروز حادثه و برخورد با خودروهای عبوری نشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان در پایان تصریح کرد: پاکسازی جاده آسیایی پارک ملی گلستان عزمی جدی و مشارکتی همه جانبه از سوی دستگاه های اجرایی استان گلستان و مردم علاقه مند و طبیعت دوست این استان را می طلبد.

پارک ملی گلستان با مساحت ۹۲ هزار هکتار، در شرق استان گلستان قرار دارد و جاده ترانزیت گرگان مشهد از میان آن می گذرد که معضلات عدیده ای را در مسیر حفاظت از این پارک ملی ارزشمند کشورمان قرار داده است.