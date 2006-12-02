طراحی سئوالات کنکور کارشناسی ارشد با همکاری اساتید کلیه دانشگاه ها / پیوستن دبیران به جمع طراحان سئوال آزمون سراسری

دکتر "محمدی اقدم" - معاون تحقیقات و ارزشیابی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش به کلیه دانشگاه ها اعلام کرده است که اعضای هیات علمی می توانند از طریق پایگاه اینترنتی آزمون سازی در طراحی سئوالات آزمون با سازمان همکاری کنند.

وی گفت: اساتید دانشگاه ها بدین وسیله می توانند نمونه سئوالات طراحی شده را به سازمان سنجش ارسال کنند و پس از بررسی سئوالات توسط هیات داوری دفتر آزمون سازی، به این افراد رمز عبور داده می شود تا از این طریق سئوالات خود را برای سازمان سنجش ارسال کنند.

معاون تحقیقات سازمان سنجش اظهار داشت: از این طریق بانک سئوالات آزمون کارشناسی ارشد کامل تر می شود و سئوالات در هر سال آزمون از این طریق تهیه و گلچین می شود. ضمن اینکه این روش سازمان را به حجم بیشتری از سئوالات استاندارد مجهز می کند.

وی با اشاره به طراحی سئوال در آزمون سراسری گفت: در این زمینه نیز سازمان 5 قطب طراحی سئوال را در شهرستان های کشور راه اندازی می کند و دبیران با تجربه دبیرستان می توانند از طریق این قطب ها اقدام به طراحی سئوال کنند.