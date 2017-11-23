یعقوبی، میرحسینی، پوراسماعیل و کیانی کسب سهمیه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای تکواندو گرنداسلم در روزهای پایانی سال ۲۰۱۷،با حضور ۱۲ تکواندوکار از بهترین های جهان در هر وزن برگزار خواهد شد.با احتساب سهمیه میزبان، تا کنون حضور هشت تکواندوکار در هر وزن مشخص شده و برای انتخاب سه سهمیه باقی مانده رقابتهایی از صبح امروز با حضور ۲۴۸ تکواندوکار در چین آغاز شد.

تیم کشورمان در روز نخست ۹ نماینده داشت که توسط ابوالفضل یعقوبی و میرهاشم حسینی در وزن ۶۸- کیلوگرم مردان و زهرا کیانی در وزن ۴۹- کیلوگرم و زهراپوراسماعیل در وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان موفق به کسب چهار مدال این رقابتها و چهار سهمیه حضور در گرنداسلم شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم تیم کشورمان سه نماینده داشت که سروش احمدی حذف شد. ابوالفضل یعقوبی و میرهاشم حسینی به نشان های نقره و برنز دست پیدا کردند.

یعقوبی پس از یک‌دور استراحت، «هیوک لی» از کره جنوبی، «ماتئو رودی» از دومنیکن، «شین دانگ» کر از کره جنوبی، و میرهاشم حسینی دیگر نماینده کشورمان را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد. وی در این مرحله برابر «کراسنو بوریس» از روسیه ۸ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد تا بر سکوی نایب قهرمانی بایستد.

در همین وزن میرهاشم حسینی «یولین» از چین، سروش احمدی دیگر نماینده کشورمان، «کیم سئوک» از کره‌جنوبی را شکست داد ودر نیمه نهایی مغلوب ابوالفضل یعقوبی شد. وی در دیدار رده بندی «رازیک دنی» تاز کرواسی را ۳۵ بر ۱۶ شکست داد و تا ضمن کسب مدال برنز، سهمیه حضور در مسابقات گرند اِسلم را بدست آورد.

ناهید کیانی هم در وزن ۴۹- کیلوگرم، پس از برتری مقابل «لیانگ ونلی» و «لی جینگون»هر دو از چین برابر «تامیک کریستینا» از کرواسی نتیجه را واگذار کرد. وی در دیدار رده بندی حریفی از چین را شکست داد و به نشان برنز دست یافت.

زهرا پوراسماعیل هم در وزن ۶۷+ کیلوگرم با کسب نشان نقره جواز حضور در گرنداسلم را کسب کرد. وی بعد از برتری مقابل ملیکامیرحسینی، دو حریف از چین را شکست داد و راهی دیدار نهایی. دختر تکواندوکار کشورمان در دیدار نهایی مغلوب «کوآلسزوک الکساندرا« از لهستان شد و نقره گرفت.

سروش احمدی، احمد محمدی، سودابه پورصادقی، ملیکامیرحسینی و فاطمه مصطفایی هم از دور رقابتها حذف شدند.

در ادامه این رقابت‌ها جمعه در روز دوم و پایانی این مسابقات ۱۰ تکواندوکار کشورمان در اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان و ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان به دیدار رقبای خود می روند. پریسا جوادی و سودابه پورصادقی در وزن ۵۷- کیلوگرم و مبینا بابالو و زهرا شیدایی در وزن ۶۷- کیلوگرم در گروه زنان و حمیدرضا هادیان، هادی تیران ولی پور و ابراهیم صفری در وزن ۵۸- کیلوگرم و مهدی خدابخشی، عرفان ناظمی و بهزاد ایلخانی در وزن ۸۰- کیلوگرم در گروه مردان به عنوان نمایندگان ایران بر روی شیاپ‌چانگ می روند.