اعزام ۶ ناوگروه نیروی دریایی ارتش به کشورهای حوزه دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا باقری صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه دریایی در گلستان مدنظر نیست چراکه ازلحاظ ساختار نظامی و نیازمندی به پایگاه‌ها، پایگاه دریایی شرق دریای خزر در بندر امیرآباد در حال شکل‌گیری و فعال‌شده است.

باقری افزود: نیروی دریایی در حال حاضر وظیفه حفظ و حراست از حریم دریایی را بر عهده دارد و این کار به شکل فعال توسط گشت‌های دریایی انجام می‌شود.

فرمانده ناوگان شمال منطقه چهارم دریای خزر گفت: مأموریت نیروی دریایی ارتش در دریای خزر و محدوده ۲۰ درصد حاکمیتی کشور در این منطقه حفظ و حراست از بستر و منابع دریایی زیر بستر دریاست که این مأموریت به نحو خوبی در حال انجام است.

باقری گفت: یکی دیگر از اهداف بزرگ نیروی دریایی برقراری تعامل با دیگر کشورهای حوزه دریای خزر است که در این راستا در حال حاضر با کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان ارتباط خوبی در حوزه نیروی دریایی صورت گرفته است.

باقری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶ مورد از ناوگروه‌های خود را به کشورهای حوزه دریای خزر ارسال کردیم، افزود: سال جاری در مسابقات «جام دریا» که از سوی روسیه طراحی شده است شرکت می‌کنیم و این تعاملات خوب در راستای حفظ و حراست و برقراری صلح درون دریاهاست.