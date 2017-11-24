خفت و خواری آمریکا با شکست داعش/ خطر تفکر داعش همچنان باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا سبب گوارا شدن زندگی و گشایش درهای بهشت می شود.

وی با بیان اینکه پیامبر مسلمانان را به سه چیز شامل اخلاق نیکو، مهربانی با همسایگان و همچنین اکرام و احترام به همسر سفارش کرده است گفت: کسی که این سه عمل را انجام دهد فردای قیامت بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شود.

بسیج سرمایه بزرگ کشور است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام(ره) بیان داشت: بسیج سرمایه بزرگ کشور است و تشکیل بسیج یک فرمان الهی بود که با درایت، هوشیاری و دور اندیشی امام(ره) و برای خنثی کردن توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه بسیج نمونه ای از نیروهای مومن، مخلص، انقلابی و ولایتمدار در تمام صحنه های انقلاب است گفت: بسیج با جانفشانی خود از انقلاب دفاع می کند و در برابر دشمنان داخلی و خارجی از انقلاب حفاظت می کند.

وی با اشاره به نقش آفرینی بسیج در چهار دهه انقلاب اسلامی ایران گفت: در این چهار دهه بسیج چهار مسئولیت را ایفا کرد و در طول سال های عمر پر برکت بسیج کارهای درخشان از سوی این نهاد صورت گرفته و به مرحله کمال رسیده است.

شکست ناپذیری انقلاب اسلامی ایران به دلیل تفکر بسیجی است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نقش بسیج در دهه ۶۰ انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: در دهه ۶۰ بسیج در هشت سال دفاع مقدس حاضر شد و فرهنگ ایثار و شهادت را نهادینه کرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه همچنین بسیج در دهه ۷۰ وارد سازندگی شد و فرهنگ جهادی را پایه گذاری کرد افزود: همچنین مقابله با جنگ نرم دشمن، معرفی اسلام ناب و خفه کردن فتنه از نطفه از سوی بسیج از دیگر نقش های این نهاد در دهه ۸۰ بوده است.

وی با اشاره به نقش دفاع منطقه ای و شرکت در جبهه مقاومت و نهادینه کردن فرهنگ مقاومت بسیج در دهه ۹۰ نیز بیان داشت: فرهنگ بسیج، فرهنگ ایثار، اخلاص، مقاومت، جهاد و شهادت است و مرز جغرافیایی نمی شناسد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به الگو بودن بسیج برای نیروهای حشد شعبی عراق، نیروهای مردمی سوریه و ...گفت: علت پیروزی ما برابر توطئه های گوناگون و رفع چالش ها و مشکلات کشور فرهنگ بسیجی است و شکست ناپذیری انقلاب اسلامی ایران نیز به دلیل تفکر بسیجی است.

تشریح عوامل شکست داعش

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه با وجود تفکر بسیجی تهدیدات دشمنان بر اراده ملت ایران اثر نخواهد گذاشت و با تفکر بسیجی ایستادگی، مقاومت و سربلندی ایران اسلامی حفظ می شود افزود: در این راستا ما باید تلاش کنیم که تفکر بسیجی در جامعه حکم باشد و بسیجیان نیز نیروهای مخلص و جان بر کفی هستند که آماده ایثار و فداکاری هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان سیطره شجره خبیثه و خود خوانده داعش در منطقه بیان داشت: این امر پیروزی بزرگی نصیب ما کرد و شش سال قبل مثلث شوم آمریکا - رژیم صهیونیستی و آل سعود که داعش را برای تجزیه کشورهای اسلامی، شکست جبهه مقامت و بی ثبات کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه داعش با طراحی آمریکا، حمایت مالی آل سعود و پشتیبانی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به وجود آمد تصریح کرد: داعش بخش اعظمی از عراق و سوریه را اشغال کرد و برای خودش اعلام خلافت کرد و بدترین جنایت ها را انجام داد به طوری که جنایات داعش روی چنگیز و مغول را هم سفید کرد و زخم عمیقی بر پیکره امت اسلامی قرار داد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه بعد از شش سال داعش شکست خورد و دلیل این شکست نیز پنج عامل بود گفت: عنایات خداوند و نصرت الهی و همچنین توجه امام زمان به امت اسلامی، رهبری خردمندانه و حکیمانه مقام معظم رهبری، هدایت مرجعیت شیعه آیت الله سیستانی با دستور تشکیل نیروهای حشد شعبی و حمایت از نیروهای مردمی و همچنین فرماندهی سردار دلاور اسلام «حاج قاسم سلیمانی» از جمله این دلایل مهم برای شکست داعش بوده است.

خطر تفکر داعش همچنان باقی است

وی با تاکید بر اینکه سردار قاسم سلیمانی در خط مقدم مقابله با داعش حاضر بود و با طراحی عملیات های گوناگون، آزاد سازی مناطق مختلف عراق و شام افتخار بزرگی برای همه ما است گفت: همچنین اتحاد و انسجام نیروهای مختلف سوریه و عراق و همچنین فرماندهان ایران اسلامی، هماهنگی دولت های ایران، سوریه، روسیه و عراق موجب شکست داعش در منطقه شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تبریک این پیروزی بزرگ ادامه داد: امروز خلافت خود خواهانه داعش از بین رفت اما تفکر داعش حاکم است و خطر داعش همچنان باقی است و باید همه مواظب باشیم و صحنه را ترک نکنیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه شکست داعش، شکست استکبار جهانی بوده است گفت: غده سرطانی داعش کنده شده اما بوی تعفن آن باقی است و آمریکا دست بردار نیست، آل سعود که شش سال با پول نفت از داعش حمایت می کرد دست بردار نیست و رژیم صهیونسیتی دست بردار نیست.

وی با تاکید بر اینکه چیزی که باعث استمرار پیروزی جبهه مقاومت می شود مقاومت، ولایتمداری، وحدت و سازش ناپذیری است تصریح کرد: امروز با شکست داعش آمریکا دچار خفت و خواری شد و نباید صحنه را ترک کرد و آمریکا باید بداند که جبهه مقاومت تا نابودی شیطان بزرگ در صحنه است و تا آخر ایستادگی خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم بیان داشت: در این بهار پیروزی جای شهدای مدافع حرم خالی است گرچه روح آنها حکم و ناظر بر اعمال ما هستند.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) نیز بیان داشت: سیاست تولی و تبری، مبتنی بر تقیه سیاست امام حسن عسگری(ع) بوده است.

وی همچنین با اشاره به سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج) گفت: سربلندی و عزت شیعه به خاطر اندیشه مهدویت است و ایران اسلامی نیز پرچمدار اندیشه مهدویت در دنیا است.